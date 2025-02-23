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  • «Реал Сосьедад» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Реал Сосьедад» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 21:50
Реал Сосьедад
23.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
12' А. Захарян 48' Т. Кубо 80' Й. Оласагасти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
21
Агер
17
Гомес
2
Арамбуру
36
Субименди
23
Захарян
15
Марин
14
Кубо
9
Оскарссон
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
2
Альтимира
91
Нею
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
21
Агер
6
Мартин
6
Мартин
21
Агер
6
Элустондо
34
Бейтия
34
Бейтия
6
Элустондо
23
Захарян
8
Оласагасти
8
Оласагасти
23
Захарян
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
2
Альтимира
15
Эрнандес
15
Эрнандес
2
Альтимира
19
Крус
14
Родригес
14
Родригес
19
Крус
8
Сиссе
12
Лопес
12
Лопес
8
Сиссе
19
Раба
11
Дюк
11
Дюк
19
Раба
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леганес
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Реал Сосьедад - Леганес
3
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
7
Количество передач
468
381
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Леганеса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Леганес»

«Реал Сосьедад» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Реал Сосьедад
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