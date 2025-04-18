«Мальорка» – «Леганес»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Сон Моиш» Мальорка (8-е место, 43 очка) сыграет с Леганесом (19-е место, 28 очков), который борется за выживание. Хозяева демонстрируют стабильность: забивают в 8 из 10 последних матчей, но пропускают в 13 из 15. Леганес же не побеждает пять туров подряд, но в пяти последних играх забил 6 голов. Этот матч станет для Мальорки шансом укрепить позиции, а для гостей – прервать серию неудач.

«Мальорка»

Команда занимает 8-е место в Ла Лиге, набрав 43 очка, и демонстрирует умеренную стабильность. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Атака работает: Ведат Мурики (7 голов в 26 матчах) остается ключевым игроком, а коллектив забивает в 8 из 10 последних матчей. Однако оборона нестабильна – пропускает в 13 из 15 игр. Последнее поражение от Реал Сосьедада (0:2) показало слабость в защите, но в атаке Мальорка остается агрессивной.

Гости идут в зоне вылета (19-е место, 28 очков) и не могут выиграть пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 10 (2.0 в среднем).

Лучший бомбардир Даниэль Раба (8 голов в 27 матчах) остается надежным, но защита коллектива рушится: пропускает в каждом из последних пяти игр. Несмотря на слабую форму, Леганес забивает регулярно (6 голов за пять матчей), что может стать ключевым фактором в этом матче.

Факты о командах

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Пропускает в 13 из 15 последних матчей.

В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.

Побеждает в 3 из последних 5 очных матчей.

«Леганес»

Не выигрывает 5 матчей подряд.

В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в каждом из последних 5 матчей (всего 10 пропущенных).

Личные встречи 25% (2) 38% (3) 38% (3) 6 Забитых мячей 7 0.75 В среднем за матч 0.88 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 32 тур Мальорка 0 : 0 Леганес Испания. Примера, 4 тур Леганес 0 : 1 Мальорка Испания. Примера, 30 тур Мальорка 1 : 1 Леганес Испания. Примера, 10 тур Леганес 1 : 0 Мальорка Испания. Сегунда, 32 тур Мальорка 3 : 0 Леганес Испания. Сегунда, 11 тур Леганес 0 : 0 Мальорка Испания. Сегунда, 24 тур Мальорка 0 : 2 Леганес Испания. Сегунда, 3 тур Леганес 3 : 1 Мальорка

Прогноз на матч

«Мальорка» имеет преимущество в классе и форме: забивает регулярно и не проигрывает в 3 из последних 5 очных матчей. Однако их оборона уязвима, что дает шанс Леганесу. Гости, несмотря на кризис, демонстрируют атакующий потенциал (6 голов за пять матчей), но защита не выдерживает.

Вероятный исход: победа Мальорки с небольшим перевесом , но Леганес создаст моменты и забьет.

Рекомендованные ставки