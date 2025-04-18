«Мальорка» – «Леганес»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Сон Моиш» Мальорка (8-е место, 43 очка) сыграет с Леганесом (19-е место, 28 очков), который борется за выживание. Хозяева демонстрируют стабильность: забивают в 8 из 10 последних матчей, но пропускают в 13 из 15. Леганес же не побеждает пять туров подряд, но в пяти последних играх забил 6 голов. Этот матч станет для Мальорки шансом укрепить позиции, а для гостей – прервать серию неудач.
«Мальорка»
Команда занимает 8-е место в Ла Лиге, набрав 43 очка, и демонстрирует умеренную стабильность. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).
Атака работает: Ведат Мурики (7 голов в 26 матчах) остается ключевым игроком, а коллектив забивает в 8 из 10 последних матчей. Однако оборона нестабильна – пропускает в 13 из 15 игр. Последнее поражение от Реал Сосьедада (0:2) показало слабость в защите, но в атаке Мальорка остается агрессивной.
«Леганес»
Гости идут в зоне вылета (19-е место, 28 очков) и не могут выиграть пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 10 (2.0 в среднем).
Лучший бомбардир Даниэль Раба (8 голов в 27 матчах) остается надежным, но защита коллектива рушится: пропускает в каждом из последних пяти игр. Несмотря на слабую форму, Леганес забивает регулярно (6 голов за пять матчей), что может стать ключевым фактором в этом матче.
Факты о командах
«Мальорка»
- Забивает в 8 из 10 последних матчей.
- Пропускает в 13 из 15 последних матчей.
- В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
- Побеждает в 3 из последних 5 очных матчей.
«Леганес»
- Не выигрывает 5 матчей подряд.
- В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в каждом из последних 5 матчей (всего 10 пропущенных).
Прогноз на матч
«Мальорка» имеет преимущество в классе и форме: забивает регулярно и не проигрывает в 3 из последних 5 очных матчей. Однако их оборона уязвима, что дает шанс Леганесу. Гости, несмотря на кризис, демонстрируют атакующий потенциал (6 голов за пять матчей), но защита не выдерживает.
Вероятный исход: победа Мальорки с небольшим перевесом , но Леганес создаст моменты и забьет.
Рекомендованные ставки
- Победа «Мальорки» – коэф. 1.85
- Обе забьют – Да – коэф. 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.15
- Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5 – коэф. 2.00