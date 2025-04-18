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«Мальорка» – «Леганес»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 14:34
Мальорка - Леганес
19 апр. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 32 тур
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1.85
Победа «Мальорки» – коэф. 1.85
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19 апреля на стадионе «Сон Моиш» Мальорка (8-е место, 43 очка) сыграет с Леганесом (19-е место, 28 очков), который борется за выживание. Хозяева демонстрируют стабильность: забивают в 8 из 10 последних матчей, но пропускают в 13 из 15. Леганес же не побеждает пять туров подряд, но в пяти последних играх забил 6 голов. Этот матч станет для Мальорки шансом укрепить позиции, а для гостей – прервать серию неудач.

«Мальорка»

Команда занимает 8-е место в Ла Лиге, набрав 43 очка, и демонстрирует умеренную стабильность. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Атака работает: Ведат Мурики (7 голов в 26 матчах) остается ключевым игроком, а коллектив забивает в 8 из 10 последних матчей. Однако оборона нестабильна – пропускает в 13 из 15 игр. Последнее поражение от Реал Сосьедада (0:2) показало слабость в защите, но в атаке Мальорка остается агрессивной.

«Леганес»

Гости идут в зоне вылета (19-е место, 28 очков) и не могут выиграть пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 10 (2.0 в среднем).

Лучший бомбардир Даниэль Раба (8 голов в 27 матчах) остается надежным, но защита коллектива рушится: пропускает в каждом из последних пяти игр. Несмотря на слабую форму, Леганес забивает регулярно (6 голов за пять матчей), что может стать ключевым фактором в этом матче.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
  • Побеждает в 3 из последних 5 очных матчей.

«Леганес»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей (всего 10 пропущенных).

Личные встречи
25% (2)
38% (3)
38% (3)
6
Забитых мячей
7
0.75
В среднем за матч
0.88
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
19.04.2025
Леганес
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
31.08.2024
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1 : 1
19.06.2020
Леганес
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
1 : 0
26.10.2019
Мальорка
Испания. Сегунда, 32 тур
Мальорка
3 : 0
02.04.2016
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
0 : 0
01.11.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 24 тур
Мальорка
0 : 2
08.02.2015
Леганес
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
3 : 1
07.09.2014
Мальорка
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Прогноз на матч

«Мальорка» имеет преимущество в классе и форме: забивает регулярно и не проигрывает в 3 из последних 5 очных матчей. Однако их оборона уязвима, что дает шанс Леганесу. Гости, несмотря на кризис, демонстрируют атакующий потенциал (6 голов за пять матчей), но защита не выдерживает.

Вероятный исход: победа Мальорки с небольшим перевесом , но Леганес создаст моменты и забьет.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Мальорки» – коэф. 1.85
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.15
  • Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5 – коэф. 2.00

1.85
Победа «Мальорки» – коэф. 1.85
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леганес Мальорка
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