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    Леганес - таблица

    Город Леганес
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.deportivoleganes.com/
    Стадион Мунисипал де Бутарке
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
    2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
    3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
    4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
    5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
    6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
    7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
    8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
    9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
    10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
    11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
    12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
    13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
    14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
    15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
    16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
    17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
    18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
    19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
    20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Барселона 19 16 2 1 52:16 +36 50
    2. Реал 19 15 4 0 40:11 +29 49
    3. Атлетико М 19 12 6 1 28:11 +17 42
    4. Валенсия 19 11 7 1 29:16 +13 40
    5. Севилья 19 10 7 2 26:14 +12 37
    6. Гранада 19 10 3 6 26:16 +10 33
    7. Вильярреал 19 9 5 5 37:25 +12 32
    8. Леванте 19 9 5 5 27:19 +8 32
    9. Реал Сосьедад 19 9 4 6 33:20 +13 31
    10. Бетис 19 9 4 6 34:27 +7 31
    11. Атлетик Б 19 9 4 6 21:14 +7 31
    12. Хетафе 19 8 6 5 25:20 +5 30
    13. Осасуна 19 7 7 5 26:29 -3 28
    14. Мальорка 19 8 3 8 25:22 +3 27
    15. Эйбар 19 8 3 8 25:25 0 27
    16. Алавес 19 7 6 6 20:19 +1 27
    17. Вальядолид 19 5 10 4 18:15 +3 25
    18. Сельта 19 5 8 6 22:20 +2 23
    19. Леганес 19 5 5 9 17:26 -9 20
    20. Эспаньол 19 2 6 11 15:31 -16 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 19 11 5 3 30:14 +16 38
    2. Севилья 19 9 6 4 28:20 +8 33
    3. Барселона 19 9 5 5 34:22 +12 32
    4. Вильярреал 19 9 1 9 26:24 +2 28
    5. Атлетико М 19 6 10 3 23:16 +7 28
    6. Реал Сосьедад 19 7 4 8 23:28 -5 25
    7. Хетафе 19 6 6 7 18:17 +1 24
    8. Осасуна 19 6 6 7 20:25 -5 24
    9. Гранада 19 6 5 8 26:29 -3 23
    10. Атлетик Б 19 4 8 7 20:24 -4 20
    11. Леванте 19 5 2 12 20:34 -14 17
    12. Вальядолид 19 4 5 10 14:28 -14 17
    13. Леганес 19 3 7 9 13:25 -12 16
    14. Эйбар 19 3 6 10 14:31 -17 15
    15. Сельта 19 2 8 9 15:29 -14 14
    16. Эспаньол 19 3 4 12 12:27 -15 13
    17. Валенсия 19 3 4 12 17:37 -20 13
    18. Алавес 19 3 3 13 14:40 -26 12
    19. Бетис 19 1 7 11 14:33 -19 10
    20. Мальорка 19 1 3 15 15:43 -28 6
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