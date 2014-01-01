Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|9
|3
|70:25
|+45
|87
|2.
|Барселона
|38
|25
|7
|6
|86:38
|+48
|82
|3.
|Атлетико М
|38
|18
|16
|4
|51:27
|+24
|70
|4.
|Севилья
|38
|19
|13
|6
|54:34
|+20
|70
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|6
|14
|63:49
|+14
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|16
|8
|14
|56:48
|+8
|56
|7.
|Гранада
|38
|16
|8
|14
|52:45
|+7
|56
|8.
|Хетафе
|38
|14
|12
|12
|43:37
|+6
|54
|9.
|Валенсия
|38
|14
|11
|13
|46:53
|-7
|53
|10.
|Осасуна
|38
|13
|13
|12
|46:54
|-8
|52
|11.
|Атлетик Б
|38
|13
|12
|13
|41:38
|+3
|51
|12.
|Леванте
|38
|14
|7
|17
|47:53
|-6
|49
|13.
|Вальядолид
|38
|9
|15
|14
|32:43
|-11
|42
|14.
|Эйбар
|38
|11
|9
|18
|39:56
|-17
|42
|15.
|Бетис
|38
|10
|11
|17
|48:60
|-12
|41
|16.
|Алавес
|38
|10
|9
|19
|34:59
|-25
|39
|17.
|Сельта
|38
|7
|16
|15
|37:49
|-12
|37
|18.
|Леганес
|38
|8
|12
|18
|30:51
|-21
|36
|19.
|Мальорка
|38
|9
|6
|23
|40:65
|-25
|33
|20.
|Эспаньол
|38
|5
|10
|23
|27:58
|-31
|25
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|52:16
|+36
|50
|2.
|Реал
|19
|15
|4
|0
|40:11
|+29
|49
|3.
|Атлетико М
|19
|12
|6
|1
|28:11
|+17
|42
|4.
|Валенсия
|19
|11
|7
|1
|29:16
|+13
|40
|5.
|Севилья
|19
|10
|7
|2
|26:14
|+12
|37
|6.
|Гранада
|19
|10
|3
|6
|26:16
|+10
|33
|7.
|Вильярреал
|19
|9
|5
|5
|37:25
|+12
|32
|8.
|Леванте
|19
|9
|5
|5
|27:19
|+8
|32
|9.
|Реал Сосьедад
|19
|9
|4
|6
|33:20
|+13
|31
|10.
|Бетис
|19
|9
|4
|6
|34:27
|+7
|31
|11.
|Атлетик Б
|19
|9
|4
|6
|21:14
|+7
|31
|12.
|Хетафе
|19
|8
|6
|5
|25:20
|+5
|30
|13.
|Осасуна
|19
|7
|7
|5
|26:29
|-3
|28
|14.
|Мальорка
|19
|8
|3
|8
|25:22
|+3
|27
|15.
|Эйбар
|19
|8
|3
|8
|25:25
|0
|27
|16.
|Алавес
|19
|7
|6
|6
|20:19
|+1
|27
|17.
|Вальядолид
|19
|5
|10
|4
|18:15
|+3
|25
|18.
|Сельта
|19
|5
|8
|6
|22:20
|+2
|23
|19.
|Леганес
|19
|5
|5
|9
|17:26
|-9
|20
|20.
|Эспаньол
|19
|2
|6
|11
|15:31
|-16
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|19
|11
|5
|3
|30:14
|+16
|38
|2.
|Севилья
|19
|9
|6
|4
|28:20
|+8
|33
|3.
|Барселона
|19
|9
|5
|5
|34:22
|+12
|32
|4.
|Вильярреал
|19
|9
|1
|9
|26:24
|+2
|28
|5.
|Атлетико М
|19
|6
|10
|3
|23:16
|+7
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|19
|7
|4
|8
|23:28
|-5
|25
|7.
|Хетафе
|19
|6
|6
|7
|18:17
|+1
|24
|8.
|Осасуна
|19
|6
|6
|7
|20:25
|-5
|24
|9.
|Гранада
|19
|6
|5
|8
|26:29
|-3
|23
|10.
|Атлетик Б
|19
|4
|8
|7
|20:24
|-4
|20
|11.
|Леванте
|19
|5
|2
|12
|20:34
|-14
|17
|12.
|Вальядолид
|19
|4
|5
|10
|14:28
|-14
|17
|13.
|Леганес
|19
|3
|7
|9
|13:25
|-12
|16
|14.
|Эйбар
|19
|3
|6
|10
|14:31
|-17
|15
|15.
|Сельта
|19
|2
|8
|9
|15:29
|-14
|14
|16.
|Эспаньол
|19
|3
|4
|12
|12:27
|-15
|13
|17.
|Валенсия
|19
|3
|4
|12
|17:37
|-20
|13
|18.
|Алавес
|19
|3
|3
|13
|14:40
|-26
|12
|19.
|Бетис
|19
|1
|7
|11
|14:33
|-19
|10
|20.
|Мальорка
|19
|1
|3
|15
|15:43
|-28
|6