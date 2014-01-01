Турниры:
Испания. Примера (2019/2020)
|38 тур
|19 июля, воскресенье
|22:00
|Леганес
|2:2
|Реал
|37 тур
|16 июля, четверг
|22:00
|Атлетик
|0:2
|Леганес
|36 тур
|12 июля, воскресенье
|20:30
|Леганес
|1:0
|Валенсия
|35 тур
|9 июля, четверг
|20:30
|Эйбар
|0:0
|Леганес
|34 тур
|5 июля, воскресенье
|18:00
|Эспаньол
|0:1
|Леганес
|33 тур
|30 июня, вторник
|22:00
|Леганес
|0:3
|Севилья
|32 тур
|27 июня, суббота
|20:30
|Осасуна
|2:1
|Леганес
|31 тур
|22 июня, понедельник
|23:00
|Леганес
|0:0
|Гранада
|30 тур
|19 июня, пятница
|20:30
|Мальорка
|1:1
|Леганес
|29 тур
|16 июня, вторник
|23:00
|Барселона
|2:0
|Леганес
|28 тур
|13 июня, суббота
|20:30
|Леганес
|1:2
|Вальядолид
|27 тур
|8 марта, воскресенье
|20:30
|Вильярреал
|1:2
|Леганес
|26 тур
|29 февраля, суббота
|20:30
|Леганес
|1:1
|Алавес
|25 тур
|22 февраля, суббота
|15:00
|Сельта
|1:0
|Леганес
|24 тур
|16 февраля, воскресенье
|16:00
|Леганес
|0:0
|Бетис
|23 тур
|8 февраля, суббота
|15:00
|Леванте
|2:0
|Леганес
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|14:00
|Леганес
|2:1
|Реал Сосьедад
|21 тур
|26 января, воскресенье
|14:00
|Атлетико
|0:0
|Леганес
|20 тур
|17 января, пятница
|23:00
|Леганес
|0:3
|Хетафе
|19 тур
|3 января, пятница
|21:00
|Вальядолид
|2:2
|Леганес
|18 тур
|22 декабря, воскресенье
|14:00
|Леганес
|2:0
|Эспаньол
|17 тур
|13 декабря, пятница
|23:00
|Алавес
|1:1
|Леганес
|16 тур
|8 декабря, воскресенье
|20:30
|Леганес
|3:2
|Сельта
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Севилья
|1:0
|Леганес
|14 тур
|23 ноября, суббота
|15:00
|Леганес
|1:2
|Барселона
|13 тур
|8 ноября, пятница
|23:00
|Реал Сосьедад
|1:1
|Леганес
|12 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:30
|Леганес
|1:2
|Эйбар
|11 тур
|30 октября, среда
|23:15
|Реал
|5:0
|Леганес
|10 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Леганес
|1:0
|Мальорка
|9 тур
|19 октября, суббота
|19:30
|Хетафе
|2:0
|Леганес
|8 тур
|5 октября, суббота
|14:00
|Леганес
|1:2
|Леванте
|7 тур
|28 сентября, суббота
|19:30
|Гранада
|1:0
|Леганес
|6 тур
|25 сентября, среда
|20:00
|Леганес
|1:1
|Атлетик
|5 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Валенсия
|1:1
|Леганес
|4 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Леганес
|0:3
|Вильярреал
|3 тур
|31 августа, суббота
|22:00
|Бетис
|2:1
|Леганес
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|Леганес
|0:1
|Атлетико
|1 тур
|17 августа, суббота
|22:00
|Леганес
|0:1
|Осасуна