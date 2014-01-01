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    Леганес - результаты

    Город Леганес
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.deportivoleganes.com/
    Стадион Мунисипал де Бутарке
    Турниры:
    Испания. Примера (2019/2020)
    38 тур
    		19 июля, воскресенье 22:00 Леганес 2:2 Реал
    37 тур
    		16 июля, четверг 22:00 Атлетик 0:2 Леганес
    36 тур
    		12 июля, воскресенье 20:30 Леганес 1:0 Валенсия
    35 тур
    		9 июля, четверг 20:30 Эйбар 0:0 Леганес
    34 тур
    		5 июля, воскресенье 18:00 Эспаньол 0:1 Леганес
    33 тур
    		30 июня, вторник 22:00 Леганес 0:3 Севилья
    32 тур
    		27 июня, суббота 20:30 Осасуна 2:1 Леганес
    31 тур
    		22 июня, понедельник 23:00 Леганес 0:0 Гранада
    30 тур
    		19 июня, пятница 20:30 Мальорка 1:1 Леганес
    29 тур
    		16 июня, вторник 23:00 Барселона 2:0 Леганес
    28 тур
    		13 июня, суббота 20:30 Леганес 1:2 Вальядолид
    27 тур
    		8 марта, воскресенье 20:30 Вильярреал 1:2 Леганес
    26 тур
    		29 февраля, суббота 20:30 Леганес 1:1 Алавес
    25 тур
    		22 февраля, суббота 15:00 Сельта 1:0 Леганес
    24 тур
    		16 февраля, воскресенье 16:00 Леганес 0:0 Бетис
    23 тур
    		8 февраля, суббота 15:00 Леванте 2:0 Леганес
    22 тур
    		2 февраля, воскресенье 14:00 Леганес 2:1 Реал Сосьедад
    21 тур
    		26 января, воскресенье 14:00 Атлетико 0:0 Леганес
    20 тур
    		17 января, пятница 23:00 Леганес 0:3 Хетафе
    19 тур
    		3 января, пятница 21:00 Вальядолид 2:2 Леганес
    18 тур
    		22 декабря, воскресенье 14:00 Леганес 2:0 Эспаньол
    17 тур
    		13 декабря, пятница 23:00 Алавес 1:1 Леганес
    16 тур
    		8 декабря, воскресенье 20:30 Леганес 3:2 Сельта
    15 тур
    		1 декабря, воскресенье 14:00 Севилья 1:0 Леганес
    14 тур
    		23 ноября, суббота 15:00 Леганес 1:2 Барселона
    13 тур
    		8 ноября, пятница 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Леганес
    12 тур
    		3 ноября, воскресенье 20:30 Леганес 1:2 Эйбар
    11 тур
    		30 октября, среда 23:15 Реал 5:0 Леганес
    10 тур
    		26 октября, суббота 17:00 Леганес 1:0 Мальорка
    9 тур
    		19 октября, суббота 19:30 Хетафе 2:0 Леганес
    8 тур
    		5 октября, суббота 14:00 Леганес 1:2 Леванте
    7 тур
    		28 сентября, суббота 19:30 Гранада 1:0 Леганес
    6 тур
    		25 сентября, среда 20:00 Леганес 1:1 Атлетик
    5 тур
    		22 сентября, воскресенье 17:00 Валенсия 1:1 Леганес
    4 тур
    		14 сентября, суббота 17:00 Леганес 0:3 Вильярреал
    3 тур
    		31 августа, суббота 22:00 Бетис 2:1 Леганес
    2 тур
    		25 августа, воскресенье 20:00 Леганес 0:1 Атлетико
    1 тур
    		17 августа, суббота 22:00 Леганес 0:1 Осасуна
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