Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Состав
€ 31 млн
Леганес - состав команды
Леганес
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Сайт:
http://www.deportivoleganes.com/
Тренер:
Игор Ока
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Зидан Люка
Вра
28
€ 1 млн
8
Сан Роман Мигель
Вра
29
€ 0.5 млн
1
Фернандес Рауль
Вра
38
€ 0.1 млн
31
Javier Garrido
Вра
-
38
Горрин Але
Вра
24
-
23
Техеро Альваро
Защ
30
€ 1.8 млн
3
Монтеро Франсиско
Защ
27
€ 1 млн
15
Франкеса Энрик
Защ
29
€ 0.8 млн
5
Микел Игнаси
Защ
33
€ 0.5 млн
7
Пенья Рубен
Защ
35
€ 0.5 млн
29
Хамансенья Дэвид Хамансенья
Защ
19
€ 0.1 млн
2
Marvel
Защ
-
27
Said Imigene
Защ
-
6
Lalo Aguilar
Защ
-
35
Joao Urbáez
Защ
-
17
Гарби Исмаэль
Пол
22
€ 5 млн
8
Кехта Яссин
Пол
24
€ 4 млн
22
Санкрис Алекс
Пол
29
€ 1.5 млн
10
Бурместер Зико
Пол
24
€ 1.3 млн
20
Атьенса Мигель
Пол
27
€ 1 млн
24
Диавара Амаду
Пол
29
€ 0.7 млн
16
Мелеро Гонсало
Пол
32
€ 0.6 млн
14
Родригес Дани
Пол
38
€ 0.1 млн
28
Alex Fita
Пол
-
48
Unax Del Cura
Пол
-
33
Gift Siame
Пол
-
21
Мората Альваро
Нап
33
€ 6 млн
11
Дюк
Нап
26
€ 2.5 млн
19
Соко Патрик
Нап
28
€ 1.2 млн
11
Гарсия Наим
Нап
24
€ 0.8 млн
9
Мильян Алекс
Нап
26
€ 0.6 млн
20
Плано Оскар
Нап
35
€ 0.2 млн
4
Rubén Pulido
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 5, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 7
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
2
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
2
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
6
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+