12.04.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Эрнандес
13
Тапиа
2
Альтимира
8
Сиссе
14
Родригес
19
Раба
25
Диоманде
3-2-2-2-1
13
Щесны
33
Араухо
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
3
Бальде
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
14
Родригес
91
Нею
91
Нею
14
Родригес
2
Альтимира
9
Гарсия
9
Гарсия
2
Альтимира
8
Сиссе
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Сиссе
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
24
Гарсия
5
Кубарси
5
Кубарси
24
Гарсия
7
Лопес
16
Гави
16
Гави
7
Лопес
33
Араухо
21
де Йонг
21
де Йонг
33
Араухо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
Остались в запасе
Леганес
Барселона
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Леганес - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
4
Офсайды
4
3
Количество передач
303
602
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Барселоны», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»