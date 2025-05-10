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Прогноз на точный счет матча «Леганес» – «Эспаньол»: Ла Лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:46
Леганес - Эспаньол
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 35 тур
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6.5
Точный счет 1:1 – коэффициент 6.50
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11 мая на стадионе «Бутарке» состоится важнейший матч 35-го тура Ла Лиги между «Леганесом», борющимся за выживание, и середняком турнира «Эспаньолом». Для хозяев каждая игра имеет значение в борьбе за сохранение места в элите, тогда как гости стремятся закрепиться в середине таблицы и завершить сезон на положительной ноте.

«Леганес»

После 34 туров «Леганес» находится на предпоследнем, 19-м месте с 31 очком. Команда демонстрирует крепкий характер и цепкость: три ничьи подряд (включая 2:2 с «Севильей») показывают способность брать очки даже в трудных условиях. Однако результативность оставляет желать лучшего – всего 4 забитых мяча за последние 5 матчей при 5 пропущенных. Лучший бомбардир клуба – Даниэль Раба (8 голов в 29 матчах), от которого ждут решающих действий.

«Эспаньол»

«Эспаньол» после 34 туров занимает 14-е место с 39 очками и чувствует себя относительно комфортно. Команда, правда, также находится не в лучшем отрезке сезона: три матча подряд без побед, включая поражение от «Бетиса» (1:2). Хави Пуадо продолжает вести команду вперед (11 голов в 31 матче), а статистика говорит о стабильной атаке – 5 голов за последние 5 встреч и впечатляющая серия: голы в 15 из 17 последних матчей. При этом оборона не идеальна: 4 пропущенных в 5 матчах.

Факты о командах:

«Леганес»

  • Три ничьи подряд в Ла Лиге
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Эспаньола»
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Эспаньол»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи
50% (6)
17% (2)
33% (4)
12
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
3 : 2
11.05.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
11.01.2025
Леганес
Испания. Сегунда, 35 тур
Леганес
0 : 0
12.04.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 12 тур
Эспаньол
0 : 1
20.10.2023
Леганес
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 1
05.07.2020
Леганес
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2 : 0
22.12.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Леганес
0 : 2
12.05.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
04.01.2019
Леганес
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
3 : 2
28.01.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
27.08.2017
Леганес
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
0 : 1
16.04.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
3 : 0
26.11.2016
Леганес
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Прогноз на матч «Леганес» – «Эспаньол»

Матч обещает быть осторожным и напряженным: «Леганес» набрал форму в плане организации игры, но остается ограниченным в атаке. «Эспаньол» стабильно забивает почти в каждом матче, что делает гостей фаворитами по части атаки, но их защита также далека от идеала. Обе команды имеют достаточные шансы на голы, и исход встречи, скорее всего, решит 1–2 результативных момента. Ожидаем равной игры с минимальным преимуществом гостей, но ничья также видится вероятной.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Эспаньола» больше 1.0 – коэффициент 2.10

6.5
Точный счет 1:1 – коэффициент 6.50
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Эспаньол Леганес
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