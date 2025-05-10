11 мая на стадионе «Бутарке» состоится важнейший матч 35-го тура Ла Лиги между «Леганесом», борющимся за выживание, и середняком турнира «Эспаньолом». Для хозяев каждая игра имеет значение в борьбе за сохранение места в элите, тогда как гости стремятся закрепиться в середине таблицы и завершить сезон на положительной ноте.

«Леганес»

После 34 туров «Леганес» находится на предпоследнем, 19-м месте с 31 очком. Команда демонстрирует крепкий характер и цепкость: три ничьи подряд (включая 2:2 с «Севильей») показывают способность брать очки даже в трудных условиях. Однако результативность оставляет желать лучшего – всего 4 забитых мяча за последние 5 матчей при 5 пропущенных. Лучший бомбардир клуба – Даниэль Раба (8 голов в 29 матчах), от которого ждут решающих действий.

«Эспаньол»

«Эспаньол» после 34 туров занимает 14-е место с 39 очками и чувствует себя относительно комфортно. Команда, правда, также находится не в лучшем отрезке сезона: три матча подряд без побед, включая поражение от «Бетиса» (1:2). Хави Пуадо продолжает вести команду вперед (11 голов в 31 матче), а статистика говорит о стабильной атаке – 5 голов за последние 5 встреч и впечатляющая серия: голы в 15 из 17 последних матчей. При этом оборона не идеальна: 4 пропущенных в 5 матчах.

Факты о командах:

«Леганес»

Три ничьи подряд в Ла Лиге

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Эспаньола»

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Эспаньол»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 15 из 17 последних матчей

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 матчах пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи 50% (6) 17% (2) 33% (4) 12 Забитых мячей 12 1 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 35 тур Леганес 3 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 19 тур Эспаньол 1 : 1 Леганес Испания. Сегунда, 35 тур Леганес 0 : 0 Эспаньол Испания. Сегунда, 12 тур Эспаньол 0 : 1 Леганес Испания. Примера, 34 тур Эспаньол 0 : 1 Леганес Испания. Примера, 18 тур Леганес 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 37 тур Леганес 0 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 18 тур Эспаньол 1 : 0 Леганес Испания. Примера, 21 тур Леганес 3 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 2 тур Эспаньол 0 : 1 Леганес Испания. Примера, 32 тур Леганес 0 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 13 тур Эспаньол 3 : 0 Леганес

Прогноз на матч «Леганес» – «Эспаньол»

Матч обещает быть осторожным и напряженным: «Леганес» набрал форму в плане организации игры, но остается ограниченным в атаке. «Эспаньол» стабильно забивает почти в каждом матче, что делает гостей фаворитами по части атаки, но их защита также далека от идеала. Обе команды имеют достаточные шансы на голы, и исход встречи, скорее всего, решит 1–2 результативных момента. Ожидаем равной игры с минимальным преимуществом гостей, но ничья также видится вероятной.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: