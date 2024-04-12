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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Эспаньол
Леганес - Эспаньол: обзор матча 12 апреля 2024
Леганес
12.04.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 35 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Эспаньол
87'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Н. Меламед
Замена
С. Сиссе
️️️️
Х. Крус
87'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Д. Гарсия
87'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
76'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Раба
74'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Ундабаррена
72'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
52'
Желтая карточка
С. Гонсалес
49'
Желтая карточка
Х. Крус
10'
4'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
4-1-1-2-2
13
Конде
15
Франкеса
55
Гонсалес
23
Саэнс
12
Ньом
91
Нею
8
Ундабаррена
19
Крус
20
Портильо
9
Гарсия
19
Раба
4-2-2-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
20
Грагера
88
Баре
17
Каррерас
10
Меламед
12
22
Брейтуэйт
19
Крус
8
Сиссе
8
Сиссе
19
Крус
9
Гарсия
5
Брашанац
5
Брашанац
9
Гарсия
8
Ундабаррена
14
Чикко
14
Чикко
8
Ундабаррена
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
10
Меламед
16
Ласо
16
Ласо
10
Меламед
Остались в запасе
Леганес
Эспаньол
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Леганес - Эспаньол
4
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
11
Офсайды
3
1
Количество передач
353
460
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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