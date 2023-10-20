Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Леганес
Эспаньол - Леганес: обзор матча 20 октября 2023
Эспаньол
20.10.2023, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
49'
М. де ла Фуэнте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Леганес
90'
+2
Желтая карточка
Х. Чикко
89'
Желтая карточка
Э. Франкеса
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
84'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
84'
82'
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Мирамон
82'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Н. Меламед
73'
65'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
62'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Х. Грагера
62'
62'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
Желтая карточка
К. Баре
61'
61'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
49'
ГОЛ! 0:1!
М. де ла Фуэнте
30'
Желтая карточка
Д. Раба
Желтая карточка
Ф. Калеро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Леганес
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
20
Грагера
88
Баре
10
Меламед
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
3-3-1-1-2
13
Конде
23
Саэнс
4
Арамбарри
55
Гонсалес
21
Мирамон
91
Нею
15
Франкеса
8
Ундабаррена
20
Портильо
19
Раба
24
де ла Фуэнте
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
10
Меламед
17
Каррерас
17
Каррерас
10
Меламед
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
21
Мирамон
12
Ньом
12
Ньом
21
Мирамон
8
Ундабаррена
14
Чикко
14
Чикко
8
Ундабаррена
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Эспаньол
Леганес
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
2
Marc Jurado
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
2
Marc Jurado
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Эспаньол - Леганес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Новости команд
Все
Эспаньол
Леганес
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+