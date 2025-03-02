02.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
3-3-2-2
13
Дмитрович
55
Гонсалес
23
Саэнс
22
Настасич
15
Эрнандес
91
Нею
19
Розье
5
Брашанац
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
3-4-1-1
13
Сорья
15
Рико
2
Джене
25
Беррокаль
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
9
Майорал
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
5
Брашанац
14
Родригес
14
Родригес
5
Брашанац
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
12
Ньом
6
Милья
6
Милья
12
Ньом
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
24
Бернат
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Бернат
Остались в запасе
Леганес
Хетафе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леганес - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Количество передач
425
268
Точность передач %
75
61
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Хетафе», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»