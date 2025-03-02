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  • «Леганес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Леганес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 14:50
Леганес
02.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
90+2' Д. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
14
Оскар Родригес
АП
11
Дюк
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-2-2
13
Дмитрович
55
Гонсалес
23
Саэнс
22
Настасич
15
Эрнандес
91
Нею
19
Розье
5
Брашанац
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
3-4-1-1
13
Сорья
15
Рико
2
Джене
25
Беррокаль
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
9
Майорал
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
5
Брашанац
14
Родригес
14
Родригес
5
Брашанац
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
12
Ньом
6
Милья
6
Милья
12
Ньом
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
24
Бернат
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Бернат
Остались в запасе
Леганес
Хетафе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леганес - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Количество передач
425
268
Точность передач %
75
61
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Хетафе», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес»«Хетафе»

«Леганес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Леганес
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