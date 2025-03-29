29.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-3-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
6
Камавинга
14
Модрич
5
Беллингем
21
Диас
15
Гюлер
17
Васкес
10
Мбаппе
4-2-2-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
19
Крус
14
Родригес
9
Гарсия
19
Раба
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
17
Васкес
8
Вальверде
8
Вальверде
17
Васкес
21
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
91
Нею
8
Сиссе
8
Сиссе
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
5
Брашанац
13
Тапиа
9
Гарсия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Гарсия
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
19
Крус
25
Диоманде
25
Диоманде
19
Крус
Остались в запасе
Реал
Леганес
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Реал - Леганес
1
4
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
606
248
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
2.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Леганеса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»