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  • «Реал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Реал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 21:50
Реал
29.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Леганес
32' К. Мбаппе (П) 47' Д. Беллингем 76' К. Мбаппе
33' Д. Гарсия 41' Д. Раба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
19
Хуан Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
3-3-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
6
Камавинга
14
Модрич
5
Беллингем
21
Диас
15
Гюлер
17
Васкес
10
Мбаппе
4-2-2-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
19
Крус
14
Родригес
9
Гарсия
19
Раба
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
17
Васкес
8
Вальверде
8
Вальверде
17
Васкес
21
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
91
Нею
8
Сиссе
8
Сиссе
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
5
Брашанац
13
Тапиа
9
Гарсия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Гарсия
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
19
Крус
25
Диоманде
25
Диоманде
19
Крус
Остались в запасе
Реал
Леганес
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Реал - Леганес
1
4
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
606
248
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
3.03
2.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Леганеса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леганес»

«Реал» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Реал
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