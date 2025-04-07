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  • «Леганес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

«Леганес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

7 апреля 2025, 20:50
Леганес
07.04.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
87' Д. Раба (П)
49' Х. Эррандо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
91
Нею
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
9
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Гарсия
22
Настасич
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Настасич
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Леганес
Осасуна
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Леганес - Осасуна
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
14
Офсайды
3
1
Количество передач
407
321
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Осасуны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Осасуна»

Леганес-Осасуна смотреть онлайн 7 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Леганес
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