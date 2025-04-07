07.04.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
91
Нею
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Крус
19
Раба
9
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Гарсия
22
Настасич
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Настасич
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
14
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Гарсия
Остались в запасе
Леганес
Осасуна
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Леганес - Осасуна
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
14
Офсайды
3
1
Количество передач
407
321
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Осасуны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»