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  • «Сельта» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Сельта» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 14:50
Сельта
08.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
26' О. Мингеса 45+1' А. Гонсалес
19' В. Розье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Хуан Крус
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Сельта
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
3
Алонсо
5
Каррейра
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
5
Сотело
7
Гонсалес
23
Родригес
10
Аспас
7
Иглесиас
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
22
Настасич
55
Гонсалес
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
14
Родригес
19
Крус
9
Гарсия
5
Сотело
20
Родригес
20
Родригес
5
Сотело
16
Жаилсон
6
Мориба
6
Мориба
16
Жаилсон
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
14
Лосада
14
Лосада
10
Аспас
22
Настасич
23
Саэнс
23
Саэнс
22
Настасич
13
Тапиа
14
Чикко
14
Чикко
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Раба
19
Раба
8
Сиссе
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
55
Гонсалес
11
Дюк
11
Дюк
55
Гонсалес
Остались в запасе
Сельта
Леганес
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Сельта - Леганес
3
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
586
443
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Леганеса», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Леганес»

«Сельта» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Сельта
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