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Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Леганеса», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Леганес»