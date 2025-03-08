08.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-2-2-2
13
Гуаита
3
Алонсо
5
Каррейра
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
5
Сотело
7
Гонсалес
23
Родригес
10
Аспас
7
Иглесиас
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
22
Настасич
55
Гонсалес
15
Эрнандес
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
14
Родригес
19
Крус
9
Гарсия
5
Сотело
20
Родригес
20
Родригес
5
Сотело
16
Жаилсон
6
Мориба
6
Мориба
16
Жаилсон
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
14
Лосада
14
Лосада
10
Аспас
22
Настасич
23
Саэнс
23
Саэнс
22
Настасич
13
Тапиа
14
Чикко
14
Чикко
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Раба
19
Раба
8
Сиссе
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
55
Гонсалес
11
Дюк
11
Дюк
55
Гонсалес
Остались в запасе
Сельта
Леганес
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Сельта - Леганес
3
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
586
443
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Леганеса», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»