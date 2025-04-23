24 апреля на стадионе «Бутарке» «Леганес» примет «Жирону» в матче 33-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание. Для «Леганеса» это шанс приблизиться к спасительной зоне, в то время как «Жирона» стремится прервать серию неудач и закрепиться в середине таблицы. Обе команды нуждаются в очках, а значит матч обещает быть напряжeнным.
«Леганес»
«Леганес» продолжает буксовать – команда не выигрывает в шести турах подряд. За этот отрезок подопечные Иманоля Идиакеса лишь дважды избежали поражения, в том числе сыграв вничью с «Мальоркой» (0:0). При этом атака показывает определeнную активность: 5 голов в 5 матчах, а Даниэль Раба остаeтся главной ударной силой (8 голов в 27 матчах). Однако оборона даeт сбои: 8 пропущенных мячей за 5 встреч, в среднем – 1.60 за игру.
Проблема команды – недостаточная концентрация в концовках матчей, где теряются очки, а также недостаточная реализация моментов. Игра на своeм поле могла бы стать плюсом, но даже при поддержке трибун «Леганес» не демонстрирует уверенной игры.
«Жирона»
«Жирона» переживает спад: 4 поражения подряд, включая домашний матч против «Бетиса» (1:3). За последние пять туров команда набрала всего одно очко и пропускает в каждой встрече – всего 11 мячей за этот период (в среднем 2.20 за игру). Оборона – основная слабость команды, и вряд ли она сможет сохранить ворота сухими в нынешнем состоянии.
В нападении «Жирона» также не впечатляет: 4 мяча за 5 матчей, 0.80 в среднем. Кристиан Стуани остаeтся единственным, кто способен создавать остроту, но он явно не справляется в одиночку. Команда демонстрирует уязвимость и на выезде, где играет пассивно и часто пропускает в стартовых минутах.
Факты о командах
«Леганес»:
- Не побеждает в 6 последних матчах
- В среднем забивает 1.00 гола за матч
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
- В 5 последних играх – 5 голов и 8 пропущенных
«Жирона»:
- Проигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 13 матчах подряд
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В 5 последних играх – 4 гола и 11 пропущенных
Прогноз на матч «Леганес» – «Жирона»
Обе команды находятся в кризисе и демонстрируют нестабильность как в обороне, так и в атаке. При этом статистика показывает, что и «Леганес», и «Жирона» регулярно пропускают, а также имеют тенденцию к обмену голами. Учитывая мотивацию и форму, стоит ожидать открытый матч с ошибками в защите.
На первый план выходит ставка на тотал – оборона обеих команд слишком уязвима, чтобы сдержать даже не самую результативную атаку. «Жирона» пропускает в 15 матчах подряд, а «Леганес» – почти в каждом туре. Сценарий с голами в обе стороны выглядит наиболее логичным. При этом, учитывая домашнее поле и чуть более собранную игру «Леганеса», команда может избежать поражения.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- 1Х (не проиграет «Леганес») – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал «Жироны» больше 0.5 – коэффициент 1.55