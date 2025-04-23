24 апреля на стадионе «Бутарке» «Леганес» примет «Жирону» в матче 33-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание. Для «Леганеса» это шанс приблизиться к спасительной зоне, в то время как «Жирона» стремится прервать серию неудач и закрепиться в середине таблицы. Обе команды нуждаются в очках, а значит матч обещает быть напряжeнным.

«Леганес»

«Леганес» продолжает буксовать – команда не выигрывает в шести турах подряд. За этот отрезок подопечные Иманоля Идиакеса лишь дважды избежали поражения, в том числе сыграв вничью с «Мальоркой» (0:0). При этом атака показывает определeнную активность: 5 голов в 5 матчах, а Даниэль Раба остаeтся главной ударной силой (8 голов в 27 матчах). Однако оборона даeт сбои: 8 пропущенных мячей за 5 встреч, в среднем – 1.60 за игру.

Проблема команды – недостаточная концентрация в концовках матчей, где теряются очки, а также недостаточная реализация моментов. Игра на своeм поле могла бы стать плюсом, но даже при поддержке трибун «Леганес» не демонстрирует уверенной игры.

«Жирона»

«Жирона» переживает спад: 4 поражения подряд, включая домашний матч против «Бетиса» (1:3). За последние пять туров команда набрала всего одно очко и пропускает в каждой встрече – всего 11 мячей за этот период (в среднем 2.20 за игру). Оборона – основная слабость команды, и вряд ли она сможет сохранить ворота сухими в нынешнем состоянии.

В нападении «Жирона» также не впечатляет: 4 мяча за 5 матчей, 0.80 в среднем. Кристиан Стуани остаeтся единственным, кто способен создавать остроту, но он явно не справляется в одиночку. Команда демонстрирует уязвимость и на выезде, где играет пассивно и часто пропускает в стартовых минутах.

Факты о командах

«Леганес»:

Не побеждает в 6 последних матчах

В среднем забивает 1.00 гола за матч

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В 5 последних играх – 5 голов и 8 пропущенных

«Жирона»:

Проигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 13 матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В 5 последних играх – 4 гола и 11 пропущенных

Личные встречи 0% (0) 50% (5) 50% (5) 9 Забитых мячей 17 0.9 В среднем за матч 1.7 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 33 тур Леганес 1 : 1 Жирона Испания. Примера, 12 тур Жирона 4 : 3 Леганес Испания. Примера, 28 тур Леганес 0 : 2 Жирона Испания. Примера, 12 тур Жирона 0 : 0 Леганес Испания. Примера, 24 тур Жирона 3 : 0 Леганес Испания. Примера, 5 тур Леганес 0 : 0 Жирона Испания. Сегунда, 30 тур Жирона 1 : 1 Леганес Испания. Сегунда, 9 тур Леганес 2 : 2 Жирона Испания. Сегунда, 34 тур Жирона 2 : 1 Леганес Испания. Сегунда, 13 тур Леганес 1 : 2 Жирона

Прогноз на матч «Леганес» – «Жирона»

Обе команды находятся в кризисе и демонстрируют нестабильность как в обороне, так и в атаке. При этом статистика показывает, что и «Леганес», и «Жирона» регулярно пропускают, а также имеют тенденцию к обмену голами. Учитывая мотивацию и форму, стоит ожидать открытый матч с ошибками в защите.

На первый план выходит ставка на тотал – оборона обеих команд слишком уязвима, чтобы сдержать даже не самую результативную атаку. «Жирона» пропускает в 15 матчах подряд, а «Леганес» – почти в каждом туре. Сценарий с голами в обе стороны выглядит наиболее логичным. При этом, учитывая домашнее поле и чуть более собранную игру «Леганеса», команда может избежать поражения.

Рекомендованные ставки: