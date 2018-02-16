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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Леганес
Жирона - Леганес: обзор матча 16 февраля 2018
Жирона
16.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
23'
К. Стуани (П)
36'
Порту
85'
Хуанпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Леганес
ГОЛ! 3:0!
Хуанпе
Пас отдал
А. Гранель
85'
84'
Желтая карточка
Р. Перес
84'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
77'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
Б. Гарсия
71'
67'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Желтая карточка
А. Гарсия
49'
ГОЛ! 2:0!
Порту
Пас отдал
А. Гранель
36'
Желтая карточка
А. Гранель
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Стуани
23'
22'
Желтая карточка
М. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
22
Мохика
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Рамальо
24
Гарсия
11
Адай
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-1-2-3
25
Куэльяр
2
Сальдуа
6
Муньос
21
Мантовани
15
Рико
6
Гумбау
21
Перес
14
Эрасо
25
Эль-Жар
39
Амрабат
12
Бове
Остались в запасе
Жирона
Леганес
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Жирона - Леганес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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