14 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» сыграет с «Леганесом» в 36 туре Ла Лиги. Для хозяев это шанс укрепиться в зоне еврокубков, а для гостей – матч жизни, ведь «Леганес» борется за сохранение прописки в элите. Обе команды забивают в последних турах, и при этом обе допускают ошибки в обороне. Столкновение интересов на разных полюсах таблицы может привести к открытой игре с обилием моментов, особенно если «Вильярреал» с первых минут задаст высокий темп. Оба клуба мотивированы, и это обещает интригу до финального свистка.

«Вильярреал» идeт на 5-м месте, имеет 61 очко и одержал три победы подряд. Команда набрала форму, стабильно забивая – 8 голов за 5 последних матчей. Айосе Перес с 19 голами ведeт атакующую линию. В то же время оборона подводит – 7 пропущенных голов за тот же период. Команда действует ярко дома, стараясь доминировать и атаковать с флангов. Против соперников из нижней части таблицы «Вильярреал» старается играть первым номером и не жертвует зрелищностью. Однако открытый футбол оборачивается и рисками – соперники нередко находят пространство в тылах.

«Леганес»

Гости занимают 18-е место с 34 очками, но не проигрывают 4 тура подряд. В последних трeх матчах «Леганес» обязательно забивает, а в общей сложности за 5 игр забил 6 мячей и пропустил столько же. В атаке выделяется Даниэль Раба, оформивший 8 голов. Команда действует по ситуации: может выдерживать давление, но часто проваливается позиционно. Против «Вильярреала» «Леганес» наверняка сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Важнейший фактор – реализация, которой не хватает в матчах с командами из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Вильярреал»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 3 турах кряду

В среднем 1.6 гола за игру, пропускает 1.4

«Леганес»

Не проигрывает 4 тура подряд

В среднем забивает и пропускает по 1.2 гола

Играет с максимальной мотивацией

Личные встречи 67% (8) 8% (1) 25% (3) 22 Забитых мячей 12 1.83 В среднем за матч 1 5:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:5 Испания. Примера, 36 тур Вильярреал 3 : 0 Леганес Испания. Примера, 18 тур Леганес 2 : 5 Вильярреал Испания. Примера, 27 тур Вильярреал 1 : 2 Леганес Испания. Примера, 4 тур Леганес 0 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 33 тур Вильярреал 2 : 1 Леганес Испания. Примера, 4 тур Леганес 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 33 тур Вильярреал 2 : 1 Леганес Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 2 : 1 Леганес Испания. Кубок, 1/8 финала Леганес 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 14 тур Леганес 3 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 33 тур Вильярреал 2 : 1 Леганес Испания. Примера, 14 тур Леганес 0 : 0 Вильярреал

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Леганес»

«Вильярреал» имеет преимущество по составу и форме, но «Леганес» борется за выживание и явно не сдастся без боя. Обе команды забивают в последних матчах и не отличаются надeжной защитой. Ожидается жeсткая, но результативная игра, в которой хозяева всe же должны взять верх за счeт класса и домашнего поля. Однако «Леганес» способен поразить ворота соперника, если получит шанс. Прогноз – 2:1 в пользу «Вильярреала»: победа с проблемами, но заслуженная.

Рекомендованные ставки и коэффициенты