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Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Леганес»: Ла Лига, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:00
Вильярреал - Леганес
14 мая 2025, среда 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
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14 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» сыграет с «Леганесом» в 36 туре Ла Лиги. Для хозяев это шанс укрепиться в зоне еврокубков, а для гостей – матч жизни, ведь «Леганес» борется за сохранение прописки в элите. Обе команды забивают в последних турах, и при этом обе допускают ошибки в обороне. Столкновение интересов на разных полюсах таблицы может привести к открытой игре с обилием моментов, особенно если «Вильярреал» с первых минут задаст высокий темп. Оба клуба мотивированы, и это обещает интригу до финального свистка.

«Вильярреал»

«Вильярреал» идeт на 5-м месте, имеет 61 очко и одержал три победы подряд. Команда набрала форму, стабильно забивая – 8 голов за 5 последних матчей. Айосе Перес с 19 голами ведeт атакующую линию. В то же время оборона подводит – 7 пропущенных голов за тот же период. Команда действует ярко дома, стараясь доминировать и атаковать с флангов. Против соперников из нижней части таблицы «Вильярреал» старается играть первым номером и не жертвует зрелищностью. Однако открытый футбол оборачивается и рисками – соперники нередко находят пространство в тылах.

«Леганес»

Гости занимают 18-е место с 34 очками, но не проигрывают 4 тура подряд. В последних трeх матчах «Леганес» обязательно забивает, а в общей сложности за 5 игр забил 6 мячей и пропустил столько же. В атаке выделяется Даниэль Раба, оформивший 8 голов. Команда действует по ситуации: может выдерживать давление, но часто проваливается позиционно. Против «Вильярреала» «Леганес» наверняка сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Важнейший фактор – реализация, которой не хватает в матчах с командами из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 3 турах кряду
  • В среднем 1.6 гола за игру, пропускает 1.4

«Леганес»

  • Не проигрывает 4 тура подряд
  • В среднем забивает и пропускает по 1.2 гола
  • Играет с максимальной мотивацией

Личные встречи
67% (8)
8% (1)
25% (3)
22
Забитых мячей
12
1.83
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:5
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
3 : 0
14.05.2025
Леганес
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2 : 5
22.12.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
08.03.2020
Леганес
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 3
14.09.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
21.04.2019
Леганес
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
16.09.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
17.04.2018
Леганес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
2 : 1
10.01.2018
Леганес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леганес
1 : 0
04.01.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3 : 1
03.12.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
22.04.2017
Леганес
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
0 : 0
03.12.2016
Вильярреал
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Прогноз на матч «Вильярреал» – «Леганес»

«Вильярреал» имеет преимущество по составу и форме, но «Леганес» борется за выживание и явно не сдастся без боя. Обе команды забивают в последних матчах и не отличаются надeжной защитой. Ожидается жeсткая, но результативная игра, в которой хозяева всe же должны взять верх за счeт класса и домашнего поля. Однако «Леганес» способен поразить ворота соперника, если получит шанс. Прогноз – 2:1 в пользу «Вильярреала»: победа с проблемами, но заслуженная.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 6.00
  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Леганес Вильярреал
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