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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Вильярреал
Леганес - Вильярреал: обзор матча 14 сентября 2019
Леганес
14.09.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
26'
Ж. Морено
39'
Х. Сильва (АГ)
90+3'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Вильярреал
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ж. Морено
Пас отдал
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Р. Меса
84'
Желтая карточка
Р. Перес
81'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Х. Сильва
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леганес
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-2-1-3
12
Сориано
15
Авазим
33
Сильва
22
Сиовас
5
Бустинса
21
Перес
16
Меса
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
11
Арнайц
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Кинтилья
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
70
Бакка
7
Морено
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
24
Айтор Руйбаль
ПВ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леганес - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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