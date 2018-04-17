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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леганес
Вильярреал - Леганес: обзор матча 17 апреля 2018
Вильярреал
17.04.2018, вторник, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
42'
В. Руис
55'
К. Бакка
82'
Д. Брашанац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леганес
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Брашанац
Пас отдал
Р. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
Пас отдал
М. Гаспар
42'
Желтая карточка
М. Тригерос
39'
32'
Желтая карточка
Габриэл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Асенхо
27
Гонсалес
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Бакка
4-1-4-1
25
Куэльяр
2
Тито
6
Муньос
15
дос Сантос
15
Гарсия
6
Гумбау
5
Брашанац
18
Габриэл
21
Перес
24
Наранхо
12
Бове
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Андрес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Андрес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вильярреал - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
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