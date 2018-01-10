Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Леганес
Вильярреал - Леганес: обзор матча 10 января 2018
Вильярреал
10.01.2018, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Леганес
89'
Д. Черышев
31'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Леганес
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 1:1!
Д. Черышев
Пас отдал
С. Кастильехо
89'
Желтая карточка
П. Форнальс
64'
64'
Желтая карточка
Н. Чампанье
53'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
44'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
А. Рукавина
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Х. Наранхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-1-1-2
25
Барбоса
3
Марин
27
Гонсалес
4
Руис
2
Рукавина
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
19
Унал
70
Бакка
4-1-3-2
13
Чампанье
22
Сиовас
6
Муньос
2
Тито
15
Рико
6
Гумбау
21
Перес
14
Эрасо
24
Наранхо
12
Бове
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вильярреал - Леганес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Леганес
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+