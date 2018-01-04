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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Вильярреал
Леганес - Вильярреал: обзор матча 04 января 2018
Леганес
04.01.2018, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
49'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Сиовас
90'
67'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Н. Амрабат
Пас отдал
У. Бустинса
49'
Желтая карточка
Р. Перес
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Чука
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-3-2
13
Чампанье
15
Гарсия
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Тито
6
Гумбау
24
Наранхо
21
Перес
18
Габриэл
39
Амрабат
25
Эль-Жар
4-1-2-1
25
Барбоса
2
Гаспар
14
Торрес
2
Рукавина
27
Гонсалес
14
Тригерос
70
Кастильехо
90
Черышев
19
Унал
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Чука
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Чука
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Леганес - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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