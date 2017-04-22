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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леганес
Вильярреал - Леганес: обзор матча 22 апреля 2017
Вильярреал
22.04.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
68'
С. Бакамбу
90+2'
С. Бакамбу
90'
М. Анхель Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
Д. Сиовас
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Джонатан
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
А. Буэно
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
87'
84'
Желтая карточка
Э. Моран
81'
Замена
Саму
️️️️
У. Лопес
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сориано
76'
73'
Желтая карточка
У. Бустинса
70'
Замена
А. Буэно
️️️️
Габриэл
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
68'
66'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
М. Мусаккио
65'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Н. Сансоне
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Никола Сансоне
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Лусиано
ЛП
39
Эрик Моран
ЦП
18
Габриэл
ЦП
8
Унаи Лопес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Саму
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-4-2
1
Андрес
24
Коста
27
Гонсалес
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
11
Сансоне
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-2-4-1
1
Эррерин
44
Инсуа
5
Бустинса
22
Сиовас
16
Диас
3
Марин
8
Лопес
39
Моран
18
Габриэл
10
Лусиано
10
Герреро
21
Сориано
6
Джонатан
6
Джонатан
21
Сориано
11
Сансоне
70
Кастильехо
70
Кастильехо
11
Сансоне
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
10
Лусиано
24
Тимор
24
Тимор
10
Лусиано
8
Лопес
14
Саму
14
Саму
8
Лопес
18
Габриэл
19
Буэно
19
Буэно
18
Габриэл
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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