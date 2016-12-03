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Ла Лига 2026/2027
Леганес - Вильярреал
Леганес - Вильярреал: обзор матча 03 декабря 2016
Леганес
03.12.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Вильярреал
80'
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Кастильехо
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Лусиано
77'
71'
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сориано
Замена
У. Лопес
️️️️
Омар
70'
67'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Пато
65'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Бриноли
58'
Желтая карточка
У. Бустинса
57'
Желтая карточка
Д. Тимор
52'
Желтая карточка
П. Инсуа
52'
Желтая карточка
А. Бриноли
41'
36'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
Омар
30'
20'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Габриэл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леганес
27
Альваро Молина
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Тони
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-2-1-1
91
Бриноли
44
Инсуа
21
Мантовани
5
Бустинса
16
Диас
24
Тимор
18
Габриэл
7
Омар
11
Мачис
10
Лусиано
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
16
Родри
21
Сориано
14
Тригерос
70
Кастильехо
11
Сансоне
12
Пато
7
Омар
8
Лопес
8
Лопес
7
Омар
91
Бриноли
21
Перес
21
Перес
91
Бриноли
10
Лусиано
10
Герреро
10
Герреро
10
Лусиано
70
Кастильехо
19
Борре
19
Борре
70
Кастильехо
21
Сориано
6
Джонатан
6
Джонатан
21
Сориано
12
Пато
94
Бакамбу
94
Бакамбу
12
Пато
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
10
Тони
ЦФ
27
Альваро Молина
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
27
Альваро Молина
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леганес - Вильярреал
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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