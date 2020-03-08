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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леганес
Вильярреал - Леганес: обзор матча 08 марта 2020
Вильярреал
08.03.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Леганес
5'
Ж. Морено
47'
О. Родригес
70'
О. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леганес
90'
+6
Желтая карточка
Х. Сильва
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Авазим
Желтая карточка
В. Иборра
90'
+2
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Пенья
87'
80'
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
П. Алькасер
79'
74'
Замена
У. Бустинса
️️️️
Р. Росалес
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Родригес
68'
Замена
К. Омеруо
️️️️
Д. Сиовас
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Тригерос
66'
64'
Замена
Р. Ассале
️️️️
А. Руйбаль
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
М. Гомес
57'
47'
ГОЛ! 1:1!
О. Родригес
Пас отдал
Г. Каррийо
Желтая карточка
А. Морено
42'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
8
Касорла
14
Тригерос
10
Иборра
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
3-3-1-2-1
25
Куэльяр
33
Сильва
16
Росалес
15
Авазим
22
Сиовас
10
Амаду
13
Родригес
16
Меса
24
Руйбаль
14
Родригес
9
Каррийо
7
Пенья
99
Ангисса
99
Ангисса
7
Пенья
16
Гомес
10
Онтиверос
10
Онтиверос
16
Гомес
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
22
Сиовас
4
Омеруо
4
Омеруо
22
Сиовас
16
Росалес
5
Бустинса
5
Бустинса
16
Росалес
24
Руйбаль
27
Ассале
27
Ассале
24
Руйбаль
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
17
Брайан Хиль
ЛВ
12
Хуан Сориано
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
12
Хуан Сориано
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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