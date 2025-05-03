4 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» встретится с «Леганесом» в матче 34-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, поэтому встреча обещает быть напряженной и крайне важной для обоих клубов. «Севилья» пытается выбраться из затяжного кризиса, а «Леганес» отчаянно сражается за очки, чтобы сохранить место в Примере.

«Севилья»

«Севилья» занимает 15-е место, набрав 37 очков после 33 туров. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. За последние пять игр коллектив забил всего трижды, в среднем 0.60 гола за матч. При этом «Севилья» пропускает в шести играх подряд, с общим показателем 1.40 пропущенного гола за игру. Лидер нападения – Доди Лукебакио, на счету которого 11 голов в 34 встречах, однако он не всегда получает достаточную поддержку от партнеров. В домашних матчах «Севилья» традиционно чувствует себя увереннее, но в этом сезоне стабильности явно не хватает.

«Леганес»

«Леганес» расположился на 19-й строчке с 30 очками, и команда также не выигрывает уже семь туров подряд. В последних пяти встречах «Леганес» забил четыре раза, в среднем 0.80 гола за матч, и пропустил шесть голов, что соответствует 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Даниэль Раба, забивший 8 голов в 28 матчах. Несмотря на слабую атаку, «Леганес» старается держать плотную оборону и упорно бороться за каждый балл, но даже ничьи даются с трудом.

Факты о командах

«Севилья»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Леганес»

Не выигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи 46% (6) 31% (4) 23% (3) 18 Забитых мячей 14 1.38 В среднем за матч 1.08 3:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 34 тур Севилья 2 : 2 Леганес Испания. Примера, 13 тур Леганес 1 : 0 Севилья Испания. Кубок, 1/16 финала Леганес 0 : 1 Севилья Испания. Примера, 33 тур Леганес 0 : 3 Севилья Испания. Примера, 15 тур Севилья 1 : 0 Леганес Испания. Примера, 36 тур Севилья 0 : 3 Леганес Испания. Примера, 17 тур Леганес 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 29 тур Леганес 2 : 1 Севилья Испания. Кубок, 1/2 финала Севилья 2 : 0 Леганес Испания. Кубок, 1/2 финала Леганес 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 10 тур Севилья 2 : 1 Леганес Испания. Примера, 27 тур Севилья 1 : 1 Леганес Испания. Примера, 8 тур Леганес 2 : 3 Севилья

Прогноз на матч «Севилья» – «Леганес»

Обе команды подходят к встрече с серией без побед и с проблемами в атаке. «Севилья» будет играть на своем поле, что дает небольшое преимущество, но качество игры команды в последнее время оставляет вопросы. «Леганес» способен навязать борьбу, однако атака гостей не отличается высокой результативностью. Исходя из статистики, можно ожидать осторожной игры с небольшим количеством моментов и минимальной победы хозяев.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Севилья».

Рекомендованные ставки: