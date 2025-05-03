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Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Леганес»: Ла Лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:24
Севилья - Леганес
04 мая 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 34 тур
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1.77
Точный счет 1:0 в пользу «Севилья»
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4 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» встретится с «Леганесом» в матче 34-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, поэтому встреча обещает быть напряженной и крайне важной для обоих клубов. «Севилья» пытается выбраться из затяжного кризиса, а «Леганес» отчаянно сражается за очки, чтобы сохранить место в Примере.

«Севилья»

«Севилья» занимает 15-е место, набрав 37 очков после 33 туров. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд и испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. За последние пять игр коллектив забил всего трижды, в среднем 0.60 гола за матч. При этом «Севилья» пропускает в шести играх подряд, с общим показателем 1.40 пропущенного гола за игру. Лидер нападения – Доди Лукебакио, на счету которого 11 голов в 34 встречах, однако он не всегда получает достаточную поддержку от партнеров. В домашних матчах «Севилья» традиционно чувствует себя увереннее, но в этом сезоне стабильности явно не хватает.

«Леганес»

«Леганес» расположился на 19-й строчке с 30 очками, и команда также не выигрывает уже семь туров подряд. В последних пяти встречах «Леганес» забил четыре раза, в среднем 0.80 гола за матч, и пропустил шесть голов, что соответствует 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Даниэль Раба, забивший 8 голов в 28 матчах. Несмотря на слабую атаку, «Леганес» старается держать плотную оборону и упорно бороться за каждый балл, но даже ничьи даются с трудом.

Факты о командах

«Севилья»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Леганес»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи
46% (6)
31% (4)
23% (3)
18
Забитых мячей
14
1.38
В среднем за матч
1.08
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
2 : 2
04.05.2025
Леганес
Испания. Примера, 13 тур
Леганес
1 : 0
09.11.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0 : 1
16.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 33 тур
Леганес
0 : 3
30.06.2020
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 0
01.12.2019
Леганес
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 3
03.05.2019
Леганес
Испания. Примера, 17 тур
Леганес
1 : 1
23.12.2018
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2 : 1
18.03.2018
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 0
07.02.2018
Леганес
Испания. Кубок, 1/2 финала
Леганес
1 : 1
31.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
28.10.2017
Леганес
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
11.03.2017
Леганес
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
2 : 3
15.10.2016
Севилья
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Прогноз на матч «Севилья» – «Леганес»

Обе команды подходят к встрече с серией без побед и с проблемами в атаке. «Севилья» будет играть на своем поле, что дает небольшое преимущество, но качество игры команды в последнее время оставляет вопросы. «Леганес» способен навязать борьбу, однако атака гостей не отличается высокой результативностью. Исходя из статистики, можно ожидать осторожной игры с небольшим количеством моментов и минимальной победы хозяев.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Севилья».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «Севилья» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Севилья» больше 0.5 – коэффициент 1.45

1.77
Точный счет 1:0 в пользу «Севилья»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леганес Севилья
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