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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 16 января 2021
Леганес
16.01.2021, суббота, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Севилья
96'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Севилья
Желтая карточка
У. Бустинса
119'
Желтая карточка
Г. Сибасаки
114'
105'
Замена
Фернандо
️️️️
О. Торрес
Замена
Борха
️️️️
Л. Переа
105'
Замена
Х. Авилес
️️️️
К. Омеруо
105'
96'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
О. Торрес
91'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Р. Пардо
89'
83'
Замена
Л. Окампос
️️️️
У. Идрисси
83'
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
К. Буа
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
82'
70'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
70'
Замена
М. Акунья
️️️️
К. Рекик
Замена
Р. Пардо
️️️️
Р. Росалес
65'
Замена
С. Паленсия
️️️️
J. Munoz
64'
57'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
S. Merino
46'
23'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Р. Росалес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
13
Asier Riesgo
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леганес
13
Диего Конде
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-3-1-4
55
Гонсалес
4
Омеруо
5
Бустинса
15
Эрнандес
23
Переа
16
Росалес
10
Сибасаки
9
11
Арнайц
9
13
4-3-1-2
37
Буну
22
Видаль
34
Карлос
4
Рекик
21
Гомес
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
11
Идрисси
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
9
14
Паленсия
14
Паленсия
9
16
Росалес
14
Пардо
14
Пардо
16
Росалес
11
Арнайц
33
Буа
33
Буа
11
Арнайц
9
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
9
4
Омеруо
19
Авилес
19
Авилес
4
Омеруо
23
Переа
17
Борха
17
Борха
23
Переа
4
Рекик
21
Акунья
21
Акунья
4
Рекик
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
22
Видаль
23
Кунде
23
Кунде
22
Видаль
8
Торрес
5
Фернандо
5
Фернандо
8
Торрес
11
Идрисси
7
Окампос
7
Окампос
11
Идрисси
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Леганес
Севилья
13
Диего Конде
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Хави Диас
ВР
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Леганес - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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