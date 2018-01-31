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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 31 января 2018
Леганес
31.01.2018, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
56'
Д. Сиовас
21'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Севилья
Желтая карточка
Омар
88'
86'
Желтая карточка
П. Сарабия
73'
Желтая карточка
К. Лангле
65'
Желтая карточка
Ф. Васкес
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиовас
56'
47'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Д. Брашанац
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Габриэл
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-3
13
Чампанье
15
Гарсия
22
Сиовас
5
Бустинса
2
Тито
6
Гумбау
18
Габриэл
5
Брашанац
25
Эль-Жар
12
Бове
39
Амрабат
4-2-2-2
15
Серхио Рико
16
Навас
2
Лангле
25
Меркадо
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
20
Васкес
10
Муриэль
32
Корреа
Остались в запасе
Леганес
Севилья
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леганес - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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