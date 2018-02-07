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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Леганес
Севилья - Леганес: обзор матча 07 февраля 2018
Севилья
07.02.2018, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Леганес
15'
Х. Корреа
89'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Леганес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
89'
50'
Желтая карточка
Н. Амрабат
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Муриэль
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
32
Корреа
4-3-3
13
Чампанье
2
Тито
22
Сиовас
5
Бустинса
15
Рико
18
Габриэл
14
Эрасо
21
Перес
39
Амрабат
12
Бове
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Севилья
Леганес
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
6
Жерар Гумбау
ОП
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Севилья - Леганес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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