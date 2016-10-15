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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 15 октября 2016
Леганес
15.10.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
67'
Д. Тимор
69'
А. Шимановски
25'
Ф. Васкес
58'
С. Насри
85'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Севилья
Желтая карточка
Д. Тимор
86'
85'
ГОЛ! 2:3!
П. Сарабия
81'
Желтая карточка
В. Иборра
81'
Замена
Гансо
️️️️
В. Иборра
81'
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Д. Мачис
️️️️
Омар
78'
72'
Замена
П. Сарабия
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 2:2!
А. Шимановски
Пас отдал
Р. Перес
69'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Габриэл
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тимор
Пас отдал
А. Шимановски
67'
65'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Ф. Васкес
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Замена
М. Коне
️️️️
Лусиано
55'
Желтая карточка
Габриэл
45'
45'
Желтая карточка
Витоло
38'
Желтая карточка
Л. Вьетто
34'
Желтая карточка
Ф. Васкес
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Л. Вьетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Омар
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-4-1
13
Серантес
15
Рико
12
Меджани
21
Мантовани
16
Диас
24
Тимор
8
Шимановски
18
Габриэл
21
Перес
7
Омар
10
Лусиано
3-3-2-2
15
Серхио Рико
25
Мариано
2
Пареха
18
Эскудеро
14
Насри
10
Иборра
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
7
Омар
11
Мачис
11
Мачис
7
Омар
18
Габриэл
20
Ибаньес
20
Ибаньес
18
Габриэл
10
Лусиано
42
Коне
42
Коне
10
Лусиано
20
Васкес
25
Меркадо
25
Меркадо
20
Васкес
10
Иборра
10
Гансо
10
Гансо
10
Иборра
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Леганес
Севилья
91
Альберто Бриноли
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Леганес - Севилья
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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