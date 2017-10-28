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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леганес
Севилья - Леганес: обзор матча 28 октября 2017
Севилья
28.10.2017, суббота, 23:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
20'
В. Бен-Йеддер
54'
П. Сарабия
48'
А. Шимановски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леганес
84'
Желтая карточка
Х. Наранхо
67'
Желтая карточка
Габриэл
ГОЛ! 2:1!
П. Сарабия
54'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шимановски
30'
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
18
Эскудеро
2
Лангле
24
Кьер
14
Корчиа
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
7
Крон-Дели
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
4-4-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
15
дос Сантос
22
Сиовас
15
Гарсия
18
Габриэл
21
Перес
14
Эрасо
8
Шимановски
12
Бове
39
Амрабат
Остались в запасе
Севилья
Леганес
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Севилья - Леганес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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