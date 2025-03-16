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  • «Леганес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Леганес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 14:50
Леганес
16.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
29' Д. Раба 44' Д. Раба
64' Иско (П) 78' С. Бакамбу 82' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
11
Дюк
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
19
Крус
19
Раба
4-1-3-2
13
Адриан
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
10
Эз Абде
9
Эрнандес
8
Форнальс
5
Брашанац
14
Чикко
14
Чикко
5
Брашанац
91
Нею
14
Родригес
14
Родригес
91
Нею
55
Гонсалес
11
Дюк
11
Дюк
55
Гонсалес
8
Сиссе
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
9
Эрнандес
10
Карвалью
10
Карвалью
9
Эрнандес
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
8
Форнальс
94
Бакамбу
94
Бакамбу
8
Форнальс
Остались в запасе
Леганес
Бетис
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леганес - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
5
Офсайды
4
1
Количество передач
295
548
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
2.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Бетиса», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес»«Бетис»

«Леганес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Леганес
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