16.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-2-2-1-1
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
19
Крус
19
Раба
4-1-3-2
13
Адриан
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
10
Эз Абде
9
Эрнандес
8
Форнальс
5
Брашанац
14
Чикко
14
Чикко
5
Брашанац
91
Нею
14
Родригес
14
Родригес
91
Нею
55
Гонсалес
11
Дюк
11
Дюк
55
Гонсалес
8
Сиссе
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
9
Эрнандес
10
Карвалью
10
Карвалью
9
Эрнандес
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
8
Форнальс
94
Бакамбу
94
Бакамбу
8
Форнальс
Остались в запасе
Леганес
Бетис
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леганес - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
5
Офсайды
4
1
Количество передач
295
548
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
2.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Бетиса», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»