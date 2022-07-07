- 19 января
- 00:49 Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
- 7 января
- 15:56 «Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании 1
- 7 июля 2022
- 09:26 Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа 2
- 6 июля 2022
- 16:11 Фото Севикян перешел в «Пари НН» из «Леванте». Контракт – на три года
- 5 июля 2022
- 09:22 «Пари НН» близок к подписанию Севикяна из «Леванте» 6
- 30 июня 2022
- 10:51 «Пари НН» хочет подписать Севикяна из «Леванте» 1
- 14 июня 2022
- 10:48 Фото Игрок «Леванте» получил знак бесконечности вместо номера – он продлил контракт на десять лет
- 10 июня 2022
- 16:23 Севикян: «В России клубы будут соревноваться без цели. Мой приоритет – Европа» 2
- 16 мая 2022
- 11:34 Фото «Кадис» вслед за «Леванте» сделал чемпионский коридор для «Реала». «Атлетико» отказался
- 13 мая 2022
- 07:28 «Леванте» организовал чемпионский коридор для «Реала» 1
- 00:51 Винисиус сделал первый хет-трик в «Реале» – в 168-м матче 1
- 00:40 «Леванте» вылетел из Примеры
- 00:24 Примера. «Реал» разгромил «Леванте» – 6:0. У Винисиуса 3 гола и ассист 2
- 12 мая 2022
- 23:53 36-летний Модрич сделал 3 ассиста за один тайм матча с «Леванте»
- 22:46 Фото Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» 3
- 1 мая 2022
- 00:05 Примера. «Атлетико» уступил «Атлетику»; «Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью в дерби с «Леванте», Черышев был на скамейке
- 21 апреля 2022
- 21:58 Примера. «Севилья» победила «Леванте», «Эспаньол» проиграл «Райо Вальекано»
- 14 апреля 2022
- 22:33 В ворота «Барселоны» назначили 4 пенальти за 45 минут игрового времени 2
- 11 апреля 2022
- 09:43 В ворота «Барселоны» впервые назначили три пенальти в одном матче Примеры 2
- 10 апреля 2022
- 23:53 Примера. «Барселона» вырвала победу у «Леванте» благодаря голу Люка де Йонга на 92-й минуте, в ворота каталонцев поставили 3 пенальти 4
- 26 февраля 2022
- 00:55 Примера. «Эльче» крупно проиграл аутсайдеру «Леванте», Понсе вышел на 60-й минуте 1
- 16 февраля 2022
- 22:56 Примера. «Атлетико» дома проиграл «Леванте», который идет на последнем месте 1