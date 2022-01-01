Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Леванте
Новости
€ 95 млн
Леванте - новости команды
Валенсия
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Сайт:
http://www.levanteud.com/es/
Тренер:
Луиш Каштру
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
13 сентября
«Леванте» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Леванте» – «Барселона»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
«Малага» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Малага» – «Леванте»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Леванте» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Леванте» – «Бетис»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Осасуна» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Осасуна» – «Леванте»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
23 августа
Фото
«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Трансляция
«Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Эспаньол» – «Леванте»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
15 августа
«Реал» купил форварда за 25 миллионов
31 июля
22-летний камерунец из «Леванте» отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
25 мая
9
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
Трансляция
«Бетис» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Бетис» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.67
22 мая
Трансляция
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Леванте» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.15
16 мая
Трансляция
«Сельта» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Сельта» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.78
11 мая
Трансляция
«Леванте» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Леванте» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.70
7 мая
Реакция Челестини на информацию об отъезде в Примеру
3 мая
1
Трансляция
«Вильярреал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Вильярреал» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.7
1 мая
У Челестини есть 2 варианта после увольнения из ЦСКА
30 апреля
6
Трансляция
«Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Эспаньол» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.50
26 апреля
Трансляция
«Леванте» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026
23 апреля
1
2
3
4
5
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
1
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
6
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+