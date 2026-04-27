Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
11
Милья
16
Нгонг
19
Кике
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
2
Морено
3
Санчес
8
Рагубер
8
Оласагасти
18
Мартинес
27
Кортес
19
Эспи
24
Гарсия
19
Кике
18
Пикель
18
Пикель
19
Кике
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
11
Милья
23
Рока
23
Рока
11
Милья
16
Нгонг
24
Долан
24
Долан
16
Нгонг
11
Террац
9
Фернандес
9
Фернандес
11
Террац
8
Рагубер
16
Арриага
16
Арриага
8
Рагубер
24
Гарсия
23
23
24
Гарсия
18
Мартинес
8
Альварес
8
Альварес
18
Мартинес
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
14
Лосада
14
Лосада
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
Точно не сыграют
Леванте
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
15
Офсайды
6
1
Количество передач
369
360
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.02
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Леванте», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»