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  • «Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 20:50
Эспаньол
27.04.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
8
Уго Рагубер
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
16
Кервин Арриага
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
11
Милья
16
Нгонг
19
Кике
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
2
Морено
3
Санчес
8
Рагубер
8
Оласагасти
18
Мартинес
27
Кортес
19
Эспи
24
Гарсия
19
Кике
18
Пикель
18
Пикель
19
Кике
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
11
Милья
23
Рока
23
Рока
11
Милья
16
Нгонг
24
Долан
24
Долан
16
Нгонг
11
Террац
9
Фернандес
9
Фернандес
11
Террац
8
Рагубер
16
Арриага
16
Арриага
8
Рагубер
24
Гарсия
23
23
24
Гарсия
18
Мартинес
8
Альварес
8
Альварес
18
Мартинес
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
14
Лосада
14
Лосада
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
7
Рохер Бруге
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Леванте
Точно не сыграют
Карим Тунде
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Иван Ромеро
ЦФ
Алехандро Примо
ВР
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
15
Офсайды
6
1
Количество передач
369
360
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.02
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Леванте», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Леванте»

«Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Эспаньол
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