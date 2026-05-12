12.05.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
5
Сотело
23
Альварес
9
Хутгла
28
Лопес
10
Аспас
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
2
Морено
16
Пампин
4
де ла Фуэнте
16
Арриага
18
Мартинес
8
Оласагасти
26
Тунде
24
Гарсия
19
Эспи
5
Сотело
30
Мингеса
30
Мингеса
5
Сотело
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
17
Руэда
7
Иглесиас
7
Иглесиас
17
Руэда
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
16
Пампин
3
Санчес
3
Санчес
16
Пампин
18
Мартинес
8
Рагубер
8
Рагубер
18
Мартинес
24
Гарсия
7
Бруге
7
Бруге
24
Гарсия
19
Эспи
9
Ромеро
9
Ромеро
19
Эспи
26
Тунде
14
Лосада
14
Лосада
26
Тунде
Остались в запасе
Сельта
Леванте
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
Точно не сыграют
Леванте
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Леванте
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
5
1
Количество передач
582
423
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.52
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Леванте», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»