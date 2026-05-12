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  • «Сельта» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Сельта» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 18:50
Сельта
12.05.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 3
Завершен
Леванте
4' Ф. Хутгла 48' Ф. Хутгла
43' К. Арриага 57' А. де ла Фуэнте 63' Р. Бруге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
5
Сотело
23
Альварес
9
Хутгла
28
Лопес
10
Аспас
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
2
Морено
16
Пампин
4
де ла Фуэнте
16
Арриага
18
Мартинес
8
Оласагасти
26
Тунде
24
Гарсия
19
Эспи
5
Сотело
30
Мингеса
30
Мингеса
5
Сотело
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
17
Руэда
7
Иглесиас
7
Иглесиас
17
Руэда
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
16
Пампин
3
Санчес
3
Санчес
16
Пампин
18
Мартинес
8
Рагубер
8
Рагубер
18
Мартинес
24
Гарсия
7
Бруге
7
Бруге
24
Гарсия
19
Эспи
9
Ромеро
9
Ромеро
19
Эспи
26
Тунде
14
Лосада
14
Лосада
26
Тунде
Остались в запасе
Сельта
Леванте
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Матиас Весино
ЦП
Леванте
Точно не сыграют
Карлос Альварес
АП
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Алехандро Примо
ВР
Унаи Венцедор
ЦП
Статистика матча Сельта - Леванте
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
5
1
Количество передач
582
423
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.52
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Леванте», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Леванте»

«Сельта» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Сельта
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