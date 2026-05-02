02.05.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
2-2-2-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
12
Вейга
3
Фримен
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
28
Маттурро
16
Пампин
2
Морено
16
Арриага
18
Мартинес
8
Оласагасти
8
Альварес
19
Эспи
9
Ромеро
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
6
Наварро
53
Камбвала
53
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
7
Морено
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
16
Арриага
8
Рагубер
8
Рагубер
16
Арриага
9
Ромеро
26
Тунде
26
Тунде
9
Ромеро
18
Мартинес
7
Бруге
7
Бруге
18
Мартинес
Тунде
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
Тунде
8
Альварес
14
Лосада
14
Лосада
8
Альварес
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Луис Жуниор
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
Точно не сыграют
Леванте
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
7
Офсайды
3
0
Количество передач
536
479
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-2.77
-2.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Леванте», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»