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  • «Вильярреал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Вильярреал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 13:50
Вильярреал
02.05.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
5 : 1
Завершен
Леванте
38' Ж. Микаутадзе 62' А. Молейро 68' Ж. Микаутадзе 87' Т. Бьюкенан 90' Н. Пепе
51' К. Эспи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
7
Рохер Бруге
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
12
Вейга
3
Фримен
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Морено
19
Пепе
4-1-2-1-2
13
Райан
22
Тольян
28
Маттурро
16
Пампин
2
Морено
16
Арриага
18
Мартинес
8
Оласагасти
8
Альварес
19
Эспи
9
Ромеро
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
6
Наварро
53
Камбвала
53
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
7
Морено
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
16
Арриага
8
Рагубер
8
Рагубер
16
Арриага
9
Ромеро
26
Тунде
26
Тунде
9
Ромеро
18
Мартинес
7
Бруге
7
Бруге
18
Мартинес
Тунде
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
Тунде
8
Альварес
14
Лосада
14
Лосада
8
Альварес
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Луис Жуниор
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Хуан Фойт
ЦЗ
Леванте
Точно не сыграют
Пако Кортес
ЛВ
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Алехандро Примо
ВР
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
7
Офсайды
3
0
Количество передач
536
479
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-2.77
-2.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Леванте», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Леванте»

«Вильярреал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Вильярреал
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