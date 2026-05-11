12 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» примет «Леванте». Хозяева ведут борьбу за еврокубковую зону и подходят к матчу в отличном настроении после сенсационной победы над «Атлетико», а гости отчаянно цепляются за шанс сохранить прописку в элите. Встреча обещает быть яркой и принципиальной: «Сельта» исторически доминирует в этой паре.

«Сельта»

Виговцы проводят отличный отрезок и всерьeз претендуют на попадание в Лигу конференций. После победы над «Атлетико» (1:0) в гостях команда закрепилась на 6-м месте с 50 очками. Это был третий матч подряд, в котором «Сельта» забивает. Борха Иглесиас с 18 голами в 47 матчах сезона является настоящим лидером атаки и умеет решать эпизоды в пользу своей команды. В последних 5 встречах «кельты» забили 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустили 7 (1,40). Оборона не всегда действует идеально – команда пропускает в 8 из 10 последних матчей. Однако дома «Сельта» традиционно играет увереннее и агрессивнее. Отдельного внимания заслуживает статистика против «Леванте»: 5 матчей без поражений и 16 очных встреч подряд с забитыми мячами. Это подавляющее превосходство.

«Леванте»

Лягушки ведут отчаянную борьбу за выживание. После 35 туров команда набрала 36 очков и занимает 19-е место, находясь в зоне вылета. Каждый матч теперь – финал. В прошлом туре «Леванте» одержал волевую победу над «Осасуной» (3:2), до этого были разгром от «Вильярреала» (1:5), нулевая ничья с «Эспаньолом», победа над «Севильей» (2:0) и минимальный успех над «Хетафе» (1:0). Карлос Эспи с 11 голами в 24 матчах проводит лучший отрезок в карьере и ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 7 мячей (1,40 в среднем) и столько же пропущено (1,40). Команда не побеждает в гостях на протяжении 7 матчей – это катастрофический показатель для клуба, который борется за спасение.

Факты о командах:

«Сельта»

Забивает в 3 последних матчах подряд

Не проигрывает «Леванте» в 5 последних очных встречах

Забивает «Леванте» в 16 последних личных матчах

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Леванте»

Без побед в 7 последних гостевых матчах Ла Лиги

Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру

Борется за выживание – мотивация запредельная

История противостояний

«Сельта» не проигрывает в 5 последних очных встречах

«Сельта» забивает в 16 последних матчах против «Леванте»

Последняя встреча: победа «Сельты» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Сельта» – «Леванте»

Исторический перевес «Сельты» над «Леванте» колоссален – 5 матчей без поражений и 16 встреч подряд с забитыми мячами. Хозяева на ходу, поймали кураж после победы над «Атлетико» и имеют отличную мотивацию в борьбе за еврокубки. «Леванте» не побеждает в гостях 7 матчей и, несмотря на отчаянное положение, вряд ли сможет прервать эту серию в Виго. Однако оба клуба стабильно пропускают, и гости способны забить гол престижа. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки: