23.04.2026, четверг, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-2-1-2
13
Райан
3
Санчес
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
8
Рагубер
18
Мартинес
8
Оласагасти
26
Тунде
9
Ромеро
19
Эспи
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
4
Салас
5
Кастрин
36
Осо
6
Агум
14
Буэно
24
Санчес
8
Гудель
11
Варгас
16
Ромеро
45
Адамс
8
Оласагасти
16
Арриага
16
Арриага
8
Оласагасти
8
Рагубер
8
Альварес
8
Альварес
8
Рагубер
26
Тунде
24
Гарсия
24
Гарсия
26
Тунде
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
24
Санчес
22
Кармона
22
Кармона
24
Санчес
14
Буэно
97
Соу
97
Соу
14
Буэно
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
8
Гудель
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Гудель
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Севилья
3
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
16
Офсайды
1
2
Количество передач
309
418
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Севильи», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»