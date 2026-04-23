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  • «Леванте» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Леванте» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 18:50
Леванте
23.04.2026, четверг, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
38' И. Ромеро 90+3' И. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
3
Санчес
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
8
Рагубер
18
Мартинес
8
Оласагасти
26
Тунде
9
Ромеро
19
Эспи
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
4
Салас
5
Кастрин
36
Осо
6
Агум
14
Буэно
24
Санчес
8
Гудель
11
Варгас
16
Ромеро
45
Адамс
8
Оласагасти
16
Арриага
16
Арриага
8
Оласагасти
8
Рагубер
8
Альварес
8
Альварес
8
Рагубер
26
Тунде
24
Гарсия
24
Гарсия
26
Тунде
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
24
Санчес
22
Кармона
22
Кармона
24
Санчес
14
Буэно
97
Соу
97
Соу
14
Буэно
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
8
Гудель
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Гудель
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
Точно не сыграют
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Рохер Бруге
ПВ
Севилья
Точно не сыграют
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Маркао
ЦЗ
Аднан Янузай
ПВ
Хоан Хордан
ЦП
Статистика матча Леванте - Севилья
3
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
16
Офсайды
1
2
Количество передач
309
418
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Севильи», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Севилья»

«Леванте» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Леванте
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