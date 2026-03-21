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  • «Леванте» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Леванте» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 19:20
Леванте
21.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
4 : 2
Завершен
Овьедо
4' К. Эспи 25' К. Эспи 52' И. Лосада 90+3' И. Ромеро
44' И. Чайра 45+3' Ф. Виньяс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Николас Фонсека
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
14
Уго Рагубер
ОП
16
Кервин Арриага
ОП
10
Пабло Мартинес
ЦП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
12
Хессем Хассан
ПВ
19
Алекс Форес
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
3
Маттурро
22
Тольян
20
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
17
Гарсия
18
Лосада
19
Эспи
4-1-2-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
2
Байи
4
Костас
25
Лопес
23
Фонсека
6
Сибо
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
21
Виньяс
20
Рей
14
Рагубер
14
Рагубер
20
Рей
8
Оласагасти
16
Арриага
16
Арриага
8
Оласагасти
18
Лосада
10
Мартинес
10
Мартинес
18
Лосада
17
Гарсия
55
55
17
Гарсия
19
Эспи
9
Ромеро
9
Ромеро
19
Эспи
25
Лопес
3
Альхассан
3
Альхассан
25
Лопес
6
Сибо
11
Коломбатто
11
Коломбатто
6
Сибо
23
Фонсека
8
Касорла
8
Касорла
23
Фонсека
22
Видаль
27
27
22
Видаль
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
5
Рейна
19
Форес
19
Форес
5
Рейна
Остались в запасе
Леванте
Овьедо
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Хорациу Молдован
ВР
34
Adri Fernández
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
34
Adri Fernández
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Гильермо Алмада
Леванте
Точно не сыграют
Карлос Альварес
АП
Рохер Бруге
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Матиас Морено
ЦЗ
Овьедо
Точно не сыграют
Лукас Ахиядо
ПЗ
Тиаго Борбас
ЦФ
Леандер Дендокер
ЦП
Ови Эджария
ЦП
Лука Илич
АП
Статистика матча Леванте - Овьедо
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
283
472
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-1.62
-1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Овьедо», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Овьедо»

«Леванте» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Леванте
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