21.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-1-1-3
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
3
Маттурро
22
Тольян
20
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
17
Гарсия
18
Лосада
19
Эспи
4-1-2-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
2
Байи
4
Костас
25
Лопес
23
Фонсека
6
Сибо
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
21
Виньяс
20
Рей
14
Рагубер
14
Рагубер
20
Рей
8
Оласагасти
16
Арриага
16
Арриага
8
Оласагасти
18
Лосада
10
Мартинес
10
Мартинес
18
Лосада
17
Гарсия
55
55
17
Гарсия
19
Эспи
9
Ромеро
9
Ромеро
19
Эспи
25
Лопес
3
Альхассан
3
Альхассан
25
Лопес
6
Сибо
11
Коломбатто
11
Коломбатто
6
Сибо
23
Фонсека
8
Касорла
8
Касорла
23
Фонсека
22
Видаль
27
27
22
Видаль
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
5
Рейна
19
Форес
19
Форес
5
Рейна
Остались в запасе
Леванте
Овьедо
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Хорациу Молдован
ВР
34
Adri Fernández
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
34
Adri Fernández
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Гильермо Алмада
Леванте
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Овьедо
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
283
472
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-1.62
-1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Овьедо», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»