21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Леванте» и «Овьедо». Игра в Валенсии начнется в 20:30 (мск).
«Леванте»
Команда Луиша Каштру с 23 очками занимает предпоследнее место. «Леванте» добыл 5 побед, 8 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 30:46.
Последние результаты:
- 16.03.26 «РВ» – «Леванте» – 1:1;
- 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
- 27.02.26 «Леванте» – «Алавес» – 2:0.
«Овьедо»
«Овьедо» набрал 21 очко и занимает последнее место. Подопечные Гильермо Альмады добыли 4 победы, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 18:44.
Предыдущие результаты:
- 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
- 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;
- 04.03.26 «РВ» – «Овьедо» – 3:0.
Очные встречи
- 04.10.25 «Овьедо» – «Леванте» – 0:2;
- 26.04.25 «Овьедо» – «Леванте» – 1:0;
- 06.10.24 «Леванте» – «Овьедо» – 0:0.
Прогноз на матч «Леванте» – «Овьедо»
В Валенсии пройдет битва за жизнь – и это не пустые слова. Проигравший в этом матче очень осложнит себе борьбу за выживание – если не набирать очки с прямым конкурентом, то когда?
У «Овьедо» худшая атака лиги, а «Леванте» идет на последнем месте по набранным дома очкам, хотя забивает немало (как для аутсайдера). Однако в важнейшей битве для обоих много голов мы не ждем.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.00.