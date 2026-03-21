«Леванте» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.70

21 марта 2026 9:23
Леванте - Овьедо
21 мар. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
ТМ (2,5)
Сделать ставку

21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Леванте» и «Овьедо». Игра в Валенсии начнется в 20:30 (мск).

«Леванте»

Команда Луиша Каштру с 23 очками занимает предпоследнее место. «Леванте» добыл 5 побед, 8 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 30:46.

Последние результаты:

  • 16.03.26 «РВ» – «Леванте» – 1:1;
  • 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
  • 27.02.26 «Леванте» – «Алавес» – 2:0.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 21 очко и занимает последнее место. Подопечные Гильермо Альмады добыли 4 победы, 9 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 18:44.

Предыдущие результаты:

  • 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
  • 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;
  • 04.03.26 «РВ» – «Овьедо» – 3:0.

Очные встречи

  • 04.10.25 «Овьедо» – «Леванте» – 0:2;
  • 26.04.25 «Овьедо» – «Леванте» – 1:0;
  • 06.10.24 «Леванте» – «Овьедо» – 0:0.

Прогноз на матч «Леванте» – «Овьедо»

В Валенсии пройдет битва за жизнь – и это не пустые слова. Проигравший в этом матче очень осложнит себе борьбу за выживание – если не набирать очки с прямым конкурентом, то когда?

У «Овьедо» худшая атака лиги, а «Леванте» идет на последнем месте по набранным дома очкам, хотя забивает немало (как для аутсайдера). Однако в важнейшей битве для обоих много голов мы не ждем.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.00.

1.70
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Овьедо Леванте
