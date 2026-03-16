16.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-2-2-1
13
Баталья
18
Эспино
32
Менди
24
Лежен
20
Баллиу
15
Гумбау
23
Валентин
4
Диас
19
де Фрутос
21
Перес
9
Алемао
4-1-1-4
13
Райан
22
Тольян
3
Маттурро
2
Морено
23
Санчес
20
Рей
26
Тунде
19
Эспи
9
Ромеро
17
Гарсия
18
Лосада
9
Алемао
2
Рацу
2
Рацу
9
Алемао
20
Баллиу
6
Сисс
6
Сисс
20
Баллиу
15
Гумбау
18
Гарсия
18
Гарсия
15
Гумбау
21
Перес
12
Акомах
12
Акомах
21
Перес
23
Валентин
7
Палазон
7
Палазон
23
Валентин
18
Лосада
16
Арриага
16
Арриага
18
Лосада
9
Ромеро
14
Рагубер
14
Рагубер
9
Ромеро
17
Гарсия
11
Моралес
11
Моралес
17
Гарсия
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
2
1
5
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
411
295
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Леванте», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»