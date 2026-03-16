Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Райо Вальекано» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Райо Вальекано» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 21:50
Райо Вальекано
16.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
90+4' П. Сисс
41' К. Эспи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
26
Карим Тунде
ПВ
18
Икер Лосада
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
9
Иван Ромеро
(К) ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
14
Уго Рагубер
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Баталья
18
Эспино
32
Менди
24
Лежен
20
Баллиу
15
Гумбау
23
Валентин
4
Диас
19
де Фрутос
21
Перес
9
Алемао
4-1-1-4
13
Райан
22
Тольян
3
Маттурро
2
Морено
23
Санчес
20
Рей
26
Тунде
19
Эспи
9
Ромеро
17
Гарсия
18
Лосада
9
Алемао
2
Рацу
2
Рацу
9
Алемао
20
Баллиу
6
Сисс
6
Сисс
20
Баллиу
15
Гумбау
18
Гарсия
18
Гарсия
15
Гумбау
21
Перес
12
Акомах
12
Акомах
21
Перес
23
Валентин
7
Палазон
7
Палазон
23
Валентин
18
Лосада
16
Арриага
16
Арриага
18
Лосада
9
Ромеро
14
Рагубер
14
Рагубер
9
Ромеро
17
Гарсия
11
Моралес
11
Моралес
17
Гарсия
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Леванте
Точно не сыграют
Карлос Альварес
АП
Рохер Бруге
ПВ
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Пабло Мартинес
ЦП
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
2
1
5
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
411
295
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Леванте», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Леванте»

«Райо Вальекано» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Райо Вальекано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
Вчера, 22:39
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
Вчера, 21:05
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
Вчера, 19:48
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
Вчера, 17:12
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
Вчера, 13:00
1
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
Вчера, 12:41
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
Вчера, 10:39
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
Вчера, 09:22
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
Вчера, 00:10
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
4 августа
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+