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«Бетис» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.67

22 мая 2026 8:33
Бетис - Леванте
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Тотал матча больше 2.5
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23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Бетис» и «Леванте». Хозяева занимают 5-е место с 57 очками – борются за прямую путeвку в Лигу Европы. Гости располагаются на 15-й строчке с 42 очками – уже гарантировали себе прописку в лиге. Ожидается открытый атакующий футбол.

«Бетис»

Севильский клуб подходит к матчу в хорошей форме: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Команда забивает в 7 последних матчах Ла Лиги и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Бетис» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает мощно, но оборона не без проблем – команда пропускает в 3 последних матчах. В прошлом туре последовало поражение от «Барселоны» (1:3). Лучший бомбардир Кучо Эрнандес (15 голов в 39 матчах) – главная угроза.

«Леванте»

Гости находятся в отличной форме: три победы подряд. Команда забивает в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Леванте» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Атака работает эффективно, но оборона – катастрофическая: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре была одержана победа над «Мальоркой» (2:0). Лучший бомбардир Карлос Эспи (12 голов в 26 матчах) – очень эффективный нападающий.

Факты о командах:

«Бетис»

  • Занимает 5-е место, набрав 57 очков после 37 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 9 последних матчах (все турниры)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Кучо Эрнандес (15 голов в 39 матчах)

«Леванте»

  • Занимает 15-е место, набрав 42 очка после 37 туров
  • Три победы подряд
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Карлос Эспи (12 голов в 26 матчах)

История личных встреч

  • «Бетис» побеждает в 3 последних очных матчах дома против «Леванте»
  • «Бетис» забивает в 7 последних матчах против этого соперника
  • «Леванте» забивает в 3 последних матчах против «Бетиса»
  • В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды

Прогноз на матч «Бетис» – «Леванте»

«Бетису» нужна победа для гарантии 5-го места и прямого попадания в Лигу Европы. Хозяева великолепны в атаке (1.80 гола за игру) и исторически уверенно играют дома против «Леванте» (3 победы подряд). «Леванте» тоже много забивает (1.80), но их оборона – настоящий решето (1.80 пропущенных). Обе команды регулярно забивают: «Бетис» в 9 матчах подряд, «Леванте» в 4 последних. В очных встречах «Бетис» забивает в 7 подряд, а «Леванте» – в 3 подряд. Учитывая мотивацию хозяев и проблемы обеих команд в обороне, матч должен получиться результативным с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.67
  • Обе забьют – да

1.67
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Леванте Бетис
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