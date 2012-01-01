Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80:31
|+49
|86
|2.
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68:38
|+30
|73
|3.
|Атлетико М
|38
|21
|8
|9
|65:43
|+22
|71
|4.
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53:30
|+23
|70
|5.
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62:40
|+22
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40:37
|+3
|62
|7.
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63:37
|+26
|59
|8.
|Атлетик Б
|38
|14
|13
|11
|43:36
|+7
|55
|9.
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48:53
|-5
|48
|10.
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37:51
|-14
|47
|11.
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43:43
|0
|46
|12.
|Райо Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39:50
|-11
|42
|13.
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40:52
|-12
|42
|14.
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40:53
|-13
|42
|15.
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33:41
|-8
|39
|16.
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36:63
|-27
|39
|17.
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35:51
|-16
|39
|18.
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44:61
|-17
|38
|19.
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51:76
|-25
|35
|20.
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31:65
|-34
|31
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|19
|13
|5
|1
|44:13
|+31
|44
|2.
|Севилья
|19
|12
|6
|1
|36:17
|+19
|42
|3.
|Атлетико М
|19
|12
|5
|2
|33:16
|+17
|41
|4.
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|37:19
|+18
|38
|5.
|Вильярреал
|19
|10
|6
|3
|40:18
|+22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|19
|10
|5
|4
|16:9
|+7
|35
|7.
|Атлетик Б
|19
|10
|4
|5
|29:18
|+11
|34
|8.
|Эспаньол
|19
|9
|6
|4
|25:19
|+6
|33
|9.
|Бетис
|19
|10
|2
|7
|34:22
|+12
|32
|10.
|Райо Вальекано
|19
|8
|5
|6
|26:22
|+4
|29
|11.
|Хетафе
|19
|7
|7
|5
|21:15
|+6
|28
|12.
|Эльче
|19
|7
|6
|6
|24:21
|+3
|27
|13.
|Мальорка
|19
|7
|6
|6
|20:25
|-5
|27
|14.
|Валенсия
|19
|6
|8
|5
|26:24
|+2
|26
|15.
|Сельта
|19
|7
|4
|8
|26:23
|+3
|25
|16.
|Алавес
|19
|7
|4
|8
|17:21
|-4
|25
|17.
|Леванте
|19
|5
|7
|7
|28:30
|-2
|22
|18.
|Гранада
|19
|5
|7
|7
|22:29
|-7
|22
|19.
|Осасуна
|19
|5
|7
|7
|17:26
|-9
|22
|20.
|Кадис
|19
|3
|9
|7
|19:24
|-5
|18
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|19
|13
|3
|3
|36:18
|+18
|42
|2.
|Барселона
|19
|9
|8
|2
|31:19
|+12
|35
|3.
|Бетис
|19
|9
|6
|4
|28:18
|+10
|33
|4.
|Атлетико М
|19
|9
|3
|7
|32:27
|+5
|30
|5.
|Севилья
|19
|6
|10
|3
|17:13
|+4
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|19
|7
|6
|6
|24:28
|-4
|27
|7.
|Осасуна
|19
|7
|4
|8
|20:25
|-5
|25
|8.
|Вильярреал
|19
|6
|5
|8
|23:19
|+4
|23
|9.
|Валенсия
|19
|5
|7
|7
|22:29
|-7
|22
|10.
|Сельта
|19
|5
|6
|8
|17:20
|-3
|21
|11.
|Кадис
|19
|5
|6
|8
|16:27
|-11
|21
|12.
|Атлетик Б
|19
|4
|9
|6
|14:18
|-4
|21
|13.
|Гранада
|19
|3
|7
|9
|22:32
|-10
|16
|14.
|Эльче
|19
|4
|3
|12
|16:31
|-15
|15
|15.
|Райо Вальекано
|19
|3
|4
|12
|13:28
|-15
|13
|16.
|Леванте
|19
|3
|4
|12
|23:46
|-23
|13
|17.
|Мальорка
|19
|3
|3
|13
|16:38
|-22
|12
|18.
|Хетафе
|19
|1
|8
|10
|12:26
|-14
|11
|19.
|Эспаньол
|19
|1
|6
|12
|15:34
|-19
|9
|20.
|Алавес
|19
|1
|3
|15
|14:44
|-30
|6