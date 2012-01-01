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    Леванте - таблица

    Город Валенсия
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.levanteud.com/es/
    Стадион Сьютат де Валенсия
    Тренер Хавьер Кальеха
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
    2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
    3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
    4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
    5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
    6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
    7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
    8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
    9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
    10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
    11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
    12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
    13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
    14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
    15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
    16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
    17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
    18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
    19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
    20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 19 13 5 1 44:13 +31 44
    2. Севилья 19 12 6 1 36:17 +19 42
    3. Атлетико М 19 12 5 2 33:16 +17 41
    4. Барселона 19 12 2 5 37:19 +18 38
    5. Вильярреал 19 10 6 3 40:18 +22 36
    6. Реал Сосьедад 19 10 5 4 16:9 +7 35
    7. Атлетик Б 19 10 4 5 29:18 +11 34
    8. Эспаньол 19 9 6 4 25:19 +6 33
    9. Бетис 19 10 2 7 34:22 +12 32
    10. Райо Вальекано 19 8 5 6 26:22 +4 29
    11. Хетафе 19 7 7 5 21:15 +6 28
    12. Эльче 19 7 6 6 24:21 +3 27
    13. Мальорка 19 7 6 6 20:25 -5 27
    14. Валенсия 19 6 8 5 26:24 +2 26
    15. Сельта 19 7 4 8 26:23 +3 25
    16. Алавес 19 7 4 8 17:21 -4 25
    17. Леванте 19 5 7 7 28:30 -2 22
    18. Гранада 19 5 7 7 22:29 -7 22
    19. Осасуна 19 5 7 7 17:26 -9 22
    20. Кадис 19 3 9 7 19:24 -5 18
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 19 13 3 3 36:18 +18 42
    2. Барселона 19 9 8 2 31:19 +12 35
    3. Бетис 19 9 6 4 28:18 +10 33
    4. Атлетико М 19 9 3 7 32:27 +5 30
    5. Севилья 19 6 10 3 17:13 +4 28
    6. Реал Сосьедад 19 7 6 6 24:28 -4 27
    7. Осасуна 19 7 4 8 20:25 -5 25
    8. Вильярреал 19 6 5 8 23:19 +4 23
    9. Валенсия 19 5 7 7 22:29 -7 22
    10. Сельта 19 5 6 8 17:20 -3 21
    11. Кадис 19 5 6 8 16:27 -11 21
    12. Атлетик Б 19 4 9 6 14:18 -4 21
    13. Гранада 19 3 7 9 22:32 -10 16
    14. Эльче 19 4 3 12 16:31 -15 15
    15. Райо Вальекано 19 3 4 12 13:28 -15 13
    16. Леванте 19 3 4 12 23:46 -23 13
    17. Мальорка 19 3 3 13 16:38 -22 12
    18. Хетафе 19 1 8 10 12:26 -14 11
    19. Эспаньол 19 1 6 12 15:34 -19 9
    20. Алавес 19 1 3 15 14:44 -30 6
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