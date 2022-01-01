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Ла Лига 2026/2027
Команды
Леванте
Состав
€ 95 млн
Леванте - состав команды
Валенсия
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Сайт:
http://www.levanteud.com/es/
Тренер:
Луиш Каштру
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Райан Мэтью
Вра
34
€ 1.8 млн
1
Куньят Пабло
Вра
24
€ 1.5 млн
23
Санчес Мануэль
Защ
26
€ 6 млн
3
Маттурро Алан
Защ
21
€ 4 млн
4
де ла Фуэнте Адриан
Защ
27
€ 4 млн
22
Тольян Джереми
Защ
32
€ 2 млн
2
Манди Айсса
Защ
34
€ 1 млн
14
Кабельо Хорхе
Защ
22
€ 0.9 млн
3
Ifeanyi Ndukwe
Защ
-
10
Альварес Карлос
Пол
23
€ 15 млн
16
Тапе Аксель
Пол
19
€ 8 млн
5
Сотело Уго
Пол
22
€ 5 млн
8
Оласагасти Йон-Андер
Пол
26
€ 2.5 млн
20
Рей Ориоль
Пол
28
€ 1.8 млн
18
Enzo Bardeli
Пол
-
6
Daniel Requena
Пол
-
21
Этта-Эйонг Карл
Нап
22
€ 15 млн
10
Ратков Петар
Нап
23
€ 9 млн
9
Ромеро Иван
Нап
25
€ 8 млн
24
Фернандес Тиаго
Нап
22
€ 4.5 млн
7
Бруге Рохер
Нап
29
€ 2 млн
17
Гарсия Виктор
Нап
29
€ 1.5 млн
27
Кортес Пако
Нап
19
€ 1.5 млн
11
Моралес Хосе Луис
Нап
39
€ 0.2 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 8
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