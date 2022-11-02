- 2 ноября 2022
- 15:30 Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита» 1
- 10:10 Три европейских клуба интересуются Кассьеррой 10
- 25 июля 2022
- 12:23 «Зенит» интересуется защитником «Генка» 7
- 31 января 2022
- 11:38 В «Спартаке» опровергли интерес к Куэсте
- 09:24 «Спартак» интересуется защитником «Генка» Куэстой 1
- 10 декабря 2021
- 01:11 Лига Европы. «Байер» уступил «Ференцварошу» в дебютном матче Лунева и другие результаты 1
- 25 ноября 2021
- 22:59 Лига Европы. «Галатасарай» победил «Марсель» и другие результаты
- 5 ноября 2021
- 19:09 Влашич потерял сознание на тренировке перед игрой с «Генком» 5
- 4 ноября 2021
- 22:58 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты 3
- 20:50 Мойес проводит 1000-й матч в тренерской карьере
- 21 октября 2021
- 23:59 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих 1
- 1 октября 2021
- 00:11 Лига Европы. «Марсель» и «Галатасарай» обошлись без голов, «Байер» четырежды забил «Селтику» и другие результаты
- 16 сентября 2021
- 21:54 Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Лацио», «Бетис» победил «Селтик» в матче с семью голами и другие результаты 3
- 19 августа 2021
- 20:17 «Спартак» интересуется защитником «Генка» Муньосом 1
- 4 августа 2021
- 07:41 У «Шахтера» в матче с «Генком» вышли десять бразильцев 33
- 3 августа 2021
- 22:53 Лига чемпионов. «Шахтер» одержал волевую победу над «Генком», ПСВ разгромил «Мидтьюлланд» 2
- 31 июля 2021
- 21:15 Фото «Бенфика» в преддверии матчей со «Спартаком» купила украинца Яремчука 4
- 4 января 2021
- 21:59 Фото «Аталанта» презентовала нового защитника Мехле
- 30 декабря 2020
- 17:26 «Аталанта» купила крайнего защитника «Генка» Мехле
- 28 июня 2020
- 21:59 Де Брюйне забил 100-й гол в карьере 3
- 30 января 2020
- 22:22 Фото «Шеффилд Юнайтед» за 22 миллиона купил полузащитника Берге. Это самый дорогой трансфер в истории клуба
- 21 января 2020
- 01:20 Фото «Астон Вилла» купила у «Генка» Саматту. Это первый танзаниец в истории АПЛ
- 13 января 2020
- 19:45 Полузащитник «Уфы» Фомин может перейти в «Генк» 2
- 30 декабря 2019
- 20:32 Фото Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20
- 10 декабря 2019
- 22:45 Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Наполи» победили и вышли в плей-офф 6
- 21:44 Милик в первом тайме игры с «Генком» оформил первый хет-трик «Наполи» в Лиге чемпионов