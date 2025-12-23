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Генк - новости команды
Генк
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Цегека Арена
Сайт:
http://www.krcgenk.be/
Тренер:
Джесс Торуп
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Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Трансляция
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
Трансляция
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира
27 февраля
1
Трансляция
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Трансляция
«Динамо» Загреб – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Утрехт» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.85
21 января
Стал известен новый претендент на пост главного тренера «Спартака»
2025.12.23 12:16
12
«Мидтьюлланд» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 16:24
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
«Генк» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.6
2025.11.26 09:57
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
«Брага» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.67
2025.11.05 11:00
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
«Генк» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.10.22 09:36
«Рейнджерс» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.09.24 08:31
«Генк» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.27 10:39
«Лех» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.59
2025.08.21 08:37
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