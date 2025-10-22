23 октября на «Люминус Арене» в Бельгии состоится матч третьего тура Лиги Европы, в котором «Генк» примет испанский «Бетис». Команды находятся в неплохой форме, однако находятся на разных этапах развития – бельгийцы пытаются закрепиться в еврокубках, а севильцы рассматриваются как фавориты своей группы.

«Генк»

Бельгийский клуб проводит ровный отрезок сезона, но старт в Лиге Европы вышел непростым. После поражения от «Ференцвароша» (0:1) команде нужно срочно набирать очки, чтобы не отпасть от лидеров. В чемпионате «Генк» сохраняет стабильность – победы над «Сент-Труйденом» и «Дендером», а также ничья с «Серкль Брюгге» подтверждают боеспособность состава. В последних пяти встречах бельгийцы забили семь голов, что говорит о хорошем уровне атаки, однако оборона периодически допускает ошибки: четыре пропущенных матча подряд. В среднем команда забивает 1.40 мяча за игру, что при игре дома позволяет рассчитывать хотя бы на один гол в ворота соперника.

«Бетис»

Испанцы в отличной форме и подходят к матчу с серией из семи игр без поражений. После выездной победы над «Лудогорцем» (2:0) и ничьи с «Вильярреалом» в Ла Лиге «Бетис» демонстрирует высокий уровень организации и атакующей мощи. Команда забивает в каждом из последних 28 матчей – впечатляющий показатель стабильности. За последние пять игр андалусийцы отправили в ворота соперников 10 мячей при среднем показателе 2.00 за игру. Оборона при этом также надeжна: лишь пять пропущенных за тот же период. Испанцы грамотно используют контроль мяча и быстрые комбинации, создавая опасность даже против плотной защиты.

Факты о командах

«Генк»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Средние показатели: 1.40 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру

Победа над «Рейнджерс» (1:0) в Лиге Европы

«Бетис»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 28 матчах подряд

Средние показатели: 2.00 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру

Победа 2:0 над «Лудогорцем» в прошлом туре Лиги Европы

Прогноз на матч «Генк» – «Бетис»

«Генк» будет играть активно дома, но «Бетис» выглядит более сбалансированной и зрелой командой. Испанцы уверенно действуют на выезде и обладают лучшей линией атаки. У бельгийцев есть потенциал для того, чтобы забить, однако удержать оборону против динамичного и техничного соперника будет сложно. Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, и есть все предпосылки для обмена голами. При этом «Бетис» выглядит фаворитом за счeт класса и стабильности, поэтому прогноз склоняется в пользу гостей с тоталом.

