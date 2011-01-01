Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
3
16
16
6
5
1
0
11
3
8
16
6
5
0
1
12
3
9
15
6
5
0
1
12
5
7
15
6
3
2
1
10
4
6
11
6
3
2
1
12
10
2
11
6
3
1
2
4
5
-1
10
6
2
3
1
13
9
4
9
6
3
0
3
7
10
-3
9
6
2
2
2
12
10
2
8
6
2
1
3
11
13
-2
7
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
1
3
13
16
-3
7
6
1
1
4
7
12
-5
4
6
0
3
3
6
11
-5
3
6
0
2
4
5
14
-9
2
6
0
1
5
3
13
-10
1
6
0
0
6
1
15
-14
0
Команда
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
8
0
8
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
7
9
-2
4
3
1
1
1
7
9
-2
4
3
1
0
2
4
2
2
3
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Команда
1
2
3
4
7
8
10
11
12
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
3
8
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
2
6
-4
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
6
7
-1
3
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире