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Бельгия. Про-Лига
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Генк
Состав
€ 66 млн
Генк - состав команды
Генк
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Цегека Арена
Сайт:
http://www.krcgenk.be/
Тренер:
Джесс Торуп
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Лейсен Тоби
Вра
24
€ 5 млн
26
Лаваль Тобиас
Вра
26
€ 2 млн
1
ван Кромбрадж Хендрик
Вра
33
€ 0.9 млн
97
Emile Doucouré
Вра
-
71
Brent Stevens
Вра
-
19
Медина Яймар
Защ
21
€ 4 млн
20
Амаро Кевин
Защ
22
€ 2.5 млн
5
Равик Кристиан
Защ
24
€ 2.5 млн
18
Кайембе Жорис
Защ
32
€ 2 млн
44
Josue Ndenge Kongolo
Защ
-
2
Kayden Pierre
Защ
-
6
Сметс Матте
Пол
22
€ 10 млн
8
Хейнен Брайан
Пол
29
€ 8 млн
38
Хейманс Дан
Пол
27
€ 6 млн
4
Тахирович Бенжамин
Пол
23
€ 4.5 млн
11
Эренбьерг Йеппе
Пол
26
€ 4 млн
24
Саттльбергер Николас
Пол
22
€ 2.2 млн
21
Ibrahima Sory Bangoura
Пол
-
65
Christian Akpan
Пол
-
25
Milan Roganović
Пол
-
17
Дуросинми Рафиу
Нап
23
€ 7 млн
10
Ито Дзюня
Нап
33
€ 3 млн
27
Нкуба Кен
Нап
24
€ 1.5 млн
33
Африйе Джерри
Нап
19
€ 1 млн
32
Noah Adedeji-Sternberg
Нап
-
30
Ayumu Yokoyama
Нап
-
79
Djoully Nzoko
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 5, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 7
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