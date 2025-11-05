Введите ваш ник на сайте
«Брага» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.67

05 ноября 2025 11:43
Брага - Генк
06 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Победа «Браги»
Сделать ставку

6 ноября на стадионе «Мунисипал де Брага» состоится матч 4-го тура Лиги Европы между португальской «Брагой» и бельгийским «Генком». Обе команды ещe не потеряли шансов на выход в плей-офф, но подходят к этой игре с разной турнирной инерцией: «Брага» уверенно лидирует в группе, тогда как «Генк» пока борется за вторую строчку.

«Брага»

Португальский клуб показывает выдающийся результат в еврокубке: 3 победы из 3, 8 выигранных матчей подряд в Лиге Европы, и при этом ни одного пропущенного мяча в текущем групповом этапе. «Брага» забивает в каждом матче турнира, и только в последних пяти встречах на всех фронтах команда оформила 13 голов – 2.60 в среднем. Родриго Саласар уверенно тянет команду в атаке (7 мячей в 18 играх), а оборона надeжна как никогда – 2 пропущенных гола за 5 матчей. Важно отметить и домашнюю форму команды: разгромы «Каза Пии» и «Санта-Клары» с общим счeтом 9:0 говорят сами за себя.

«Генк»

Бельгийский клуб выглядит надeжно, но не столь ярко. Команда не проигрывает в 6 матчах подряд, однако три последних встречи завершились с одинаковым счeтом – либо ничья 1:1, либо минимальные победы. «Генк» сохраняет баланс между атакой и защитой: 7 забитых и 3 пропущенных за 5 игр (в среднем 1.40 и 0.60 соответственно). Лучший бомбардир – О Хен Гю (5 голов в 15 матчах). Команда дисциплинирована, но на выезде действует более осторожно, делая ставку на надeжность в обороне и быстрые переходы в атаку.

Факты о командах

«Брага»

  • Победа в 8 последних матчах Лиги Европы
  • Не пропускает в 3 играх Лиги Европы подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 4 из 5 последних матчей

«Генк»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 матча подряд с результатом не более одного гола
  • Забивает в 3 последних играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
3
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 4
06.11.2025
Генк

Прогноз на матч «Брага» – «Генк»

«Брага» демонстрирует максимально уверенную форму и превосходство по всем ключевым метрикам: атака остра, оборона организована, а домашние матчи превращаются в формальность. «Генк» стабилен, но осторожен, особенно на выезде. Команда может оказать сопротивление, но именно «Брага» выглядит фаворитом встречи. Учитывая форму португальцев, оптимальным вариантом выглядит ставка на их победу, а также вариант с тоталом, учитывая не самую открытую игру «Генка».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Браги» – коэффициент 1.67
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.67
Победа «Браги»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Генк Брага
