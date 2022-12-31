- 24 февраля
- 23:04 Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории 7
- 10 февраля
- 14:59 «Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера 1
- 6 февраля
- 11:34 Тренер сборной Германии Флик побывал на матче «Челси»
- 4 февраля
- 15:53 Нойер прокомментировал акцию протеста сборной Германии на ЧМ-2022 4
- 20 января
- 17:17 Фото Назван лучший игрок 2022 года в сборной Германии
- 13 января
- 20:23 Овчинников назвал своего любимого вратаря
- 9 января
- 16:05 Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии
- 8 января
- 10:00 Видео Чемпион мира 2014 года выиграл турнир по дартсу
- 5 января
- 14:33 Назван главный инициатор акции протеста сборной Германии на ЧМ-2022 9
- 31 декабря 2022
- 14:42 Флик ответил, считает ли Пеле лучшим футболистом в истории
- 27 декабря 2022
- 13:00 Филимонов назвал два главных разочаровния ЧМ-2022 1
- 24 декабря 2022
- 13:54 Журналистка назвала Крооса одним из разочарований ЧМ-2022. Немец не участвовал в турнире 3
- 22 декабря 2022
- 22:44 Червиченко назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2022
- 19 декабря 2022
- 17:19 Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие» 7
- 18 декабря 2022
- 03:43 Только одна сборная чаще Хорватии становилась бронзовым призером ЧМ
- 17 декабря 2022
- 23:57 Названы лидеры ЧМ-2022 по xG
- 19:39 Флик: «Нам казалось, что на ЧМ-2022 мы на правильном пути» 1
- 14:28 «Это было вполне логично». Роналдиньо – о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022
- 15 декабря 2022
- 19:24 Стал известен лучший игрок ЧМ-2022 по обводкам. Это не Месси 4
- 14 декабря 2022
- 04:51 Альварес повторил достижение Крооса и Шюррле
- 00:12 Только одна сборная выходила в финал ЧМ чаще, чем Аргентина 2
- 13 декабря 2022
- 18:43 «Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает». Кан – о травме вратаря «Баварии» 8
- 12 декабря 2022
- 18:56 Бышовец назвал главную причину провала сборной Германии на ЧМ-2022 8
- 11 декабря 2022
- 02:55 Нойер не думает о завершении карьеры из-за травмы. Он собирается поехать на Евро-2024 1
- 10 декабря 2022
- 14:41 Фото Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона 7
- 9 декабря 2022
- 14:49 Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022 3
- 8 декабря 2022
- 12:32 Клопп не возглавит сборную Германии. Он сосредоточен на работе в «Ливерпуле»
- 08:42 В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии» 9
- 7 декабря 2022
- 21:30 Флик сообщил, что остается в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022 3
- 09:35 Флик может покинуть сборную Германии после вылета с ЧМ-2022 2