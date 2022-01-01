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Новости сборной Германии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.dfb.de/start/
Тренер:
Юрген Клопп
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Результаты
Расписание
Таблица
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Клопп сказал, в каком случае уйдет из сборной Германии
24 июля
Клопп прокомментировал назначение главным тренером сборной Германии
24 июля
3
Фото
Клопп возглавил сборную Германии
24 июля
4
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Клопп раскрыл свое следующее место работы
19 июля
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная чаще выходила в финал ЧМ, чем Аргентина
16 июля
3
Раскрыта зарплата Клоппа в сборной Германии
10 июля
Ловчев вынес вердикт Нагельсману
9 июля
5
Стал известен срок контракта Клоппа со сборной Германии
8 июля
2
Три самые титулованные сборные ЧМ не вышли в 1/4 финала
6 июля
7
Аршавин оценил назначение Клоппа в сборную Германии
5 июля
Реакция Мостового на нового тренера сборной Германии
5 июля
2
Рахимов определил самую большую сенсацию ЧМ-2026
5 июля
⚡️ Клопп возглавит сборную Германии
5 июля
6
Топ-сборную уличили в трусости
4 июля
Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»
4 июля
11
Новые подробности назначения Клоппа в сборную Германии
4 июля
1
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
4 июля
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
4 июля
4
Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии
4 июля
2
Реакция Мостового на увольнение Нагельсмана из сборной Германии
3 июля
4
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
3 июля
Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
3 июля
5
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Принято решение по главному тренеру сборной Германии
3 июля
4
1
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3
4
5
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