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    Состав сборной Германии по футболу

    Сайт www.dfb.de/start/
    Тренер Ханс-Дитер Флик
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Нойер Мануэль Бавария Бавария Германия Вра 36 3 0 0 0 0
    2 Рюдигер Антонио Реал Реал Германия Сьерра Леоне Защ 30 3 0 0 0 0
    15 Зюле Никлас Боруссия Боруссия Германия Защ 27 3 0 0 0 0
    3 Раум Давид РБ Лейпциг РБ Лейпциг Германия Защ 24 3 0 1 0 0
    16 Клостерманн Лукас РБ Лейпциг РБ Лейпциг Германия Защ 26 2 0 0 0 0
    23 Шлоттербек Нико Боруссия Боруссия Германия Защ 23 2 0 0 0 0
    4 Гинтер Маттиас Фрайбург Фрайбург Германия Защ 29 1 0 0 0 0
    5 Керер Тило Вест Хэм Вест Хэм Германия Защ 26 1 0 0 1 0
    21 Гюндоган Илкай Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Турция Пол 32 3 1 0 0 0
    8 Горецка Леон Бавария Бавария Германия Пол 28 3 0 0 1 0
    6 Киммих Йозуа Бавария Бавария Германия Пол 28 3 0 0 1 0
    14 Мусиала Джамал Бавария Бавария Германия Англия Пол 20 3 0 1 0 0
    11 Гетце Марио Айнтрахт Айнтрахт Германия Пол 30 2 0 0 0 0
    7 Хаверц Кай Челси Челси Германия Пол 23 2 2 0 0 0
    13 Мюллер Томас Бавария Бавария Германия Нап 33 3 0 0 0 0
    9 Фуллкруг Никлас Вердер Вердер Германия Нап 30 3 2 1 0 0
    10 Гнабри Серж Бавария Бавария Германия Кот-д'Ивуар Нап 27 3 1 1 0 0
    18 Хофманн Йонас Боруссия Боруссия Германия Нап 30 2 0 0 0 0
    19 Сане Лерой Бавария Бавария Германия Франция Нап 27 2 0 1 0 0
    26 Мукоко Юссуфа Боруссия Боруссия Германия Камерун Нап 18 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 6
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