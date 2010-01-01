Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Нойер Мануэль
|Бавария
|Вра
|36
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Рюдигер Антонио
|Реал
|Защ
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|15
|Зюле Никлас
|Боруссия
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Раум Давид
|РБ Лейпциг
|Защ
|24
|3
|0
|1
|0
|0
|16
|Клостерманн Лукас
|РБ Лейпциг
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Шлоттербек Нико
|Боруссия
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Гинтер Маттиас
|Фрайбург
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Керер Тило
|Вест Хэм
|Защ
|26
|1
|0
|0
|1
|0
|21
|Гюндоган Илкай
|Манчестер Сити
|Пол
|32
|3
|1
|0
|0
|0
|8
|Горецка Леон
|Бавария
|Пол
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|Киммих Йозуа
|Бавария
|Пол
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|14
|Мусиала Джамал
|Бавария
|Пол
|20
|3
|0
|1
|0
|0
|11
|Гетце Марио
|Айнтрахт
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Хаверц Кай
|Челси
|Пол
|23
|2
|2
|0
|0
|0
|13
|Мюллер Томас
|Бавария
|Нап
|33
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Фуллкруг Никлас
|Вердер
|Нап
|30
|3
|2
|1
|0
|0
|10
|Гнабри Серж
|Бавария
|Нап
|27
|3
|1
|1
|0
|0
|18
|Хофманн Йонас
|Боруссия
|Нап
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Сане Лерой
|Бавария
|Нап
|27
|2
|0
|1
|0
|0
|26
|Мукоко Юссуфа
|Боруссия
|Нап
|18
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 6