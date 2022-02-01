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13:01
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Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса
12:53
Феликс отказался от 10-го номера в «Барселоне» по трем причинам
12:33
Рубиалес покинул пост главы испанского футбола после скандала с поцелуем
2
12:12
Фото
«Трабзонспор» бесплатно подписал вингера, купленного «Арсеналом» за 80 миллионов
12:00
Видео
Определен автор лучшего гола РПЛ в июле и августе
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Все новости
12:44
Мостовой высоко оценил потенциал Пиняева
12:21
Экс-спартаковец Робсон – о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «Это как подписать себе смертный приговор»
11:46
Агент Гурцкая: «У «Краснодара» посредственные футболисты и «глухой» тренер»
5
11:34
«ПСЖ» может вернуть Доннарумму в «Милан», но при одном условии
11:23
«Спартак» и «Зенит» интересовались игроком молодежной сборной Бразилии
3
11:12
Видео
Малафеев закатил вечеринку после развода с женой – они были вместе 12 лет
11:11
В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян вернется к тренировкам в общей группе
10:55
Мостовой дал прогноз на матч России с олимпийской сборной Египта
2
10:27
Владелец «Сочи» сделал заявление о будущем Хохлова, команда идет на 12-м месте в РПЛ
3
10:16
Каррера объяснил свою популярность в России
2
10:00
Отставка Флика, отстранение Антони и другие новости
09:58
«Динамо» близко к покупке бразильца за 10 миллионов
1
09:50
«Барселона» летом не нашла деньги на трансфер чемпиона мира-2022
09:40
«Спартак» отказался подписывать нападающего сборной Греции
6
09:30
В Саудовской Аравии объяснили, почему им не удалось заполучить Салаха
1
09:21
«Крылья Советов» заплатят 40 миллионов рублей за полузащитника «Локомотива»
09:09
Сборная Германии выбирает между двумя топ-тренерами
4
08:52
«Динамо» сделало предложение по защитнику «Бенфики»
08:44
Фото
За сборную Сенегала сыграл 15-летний футболист
1
08:35
Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА
2
08:25
«Реал» сделал защитника «Баварии» приоритетной трансферной целью
2
08:14
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
3
07:56
В сборной Бразилии определились с постоянным капитаном
07:42
Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит»
5
01:04
Мостовой считает, что хорошим тренером может стать только бывший футболист
11
00:42
«Арсенал» расторг контракт с Пепе – его покупали за 80 миллионов
1
00:34
Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом
1
00:23
Тренер «Интера Майами»: «Месси – наш протагонист, а мы – актеры второго плана»
3
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«Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
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Расписание матчей сборной Германии по футболу
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Тренер
Руди Феллер
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
12 сентября, вторник
22:00
Германия
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
14 октября, суббота
22:00
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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