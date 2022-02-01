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    Расписание матчей сборной Германии по футболу

    Сайт www.dfb.de/start/
    Тренер Руди Феллер
    Товарищеские матчи. Сборные 2023
    12 сентября, вторник 22:00
    Товарищеские матчи. Сборные 2023
    14 октября, суббота 22:00
    Товарищеские матчи. Сборные 2023
    18 октября, среда 00:00
    Товарищеские матчи. Сборные 2023
    21 ноября, вторник 22:45
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